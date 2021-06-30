«الصحة» تعلن عن الخدمات التي تقدمها خلال مبادرة صحة المرأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التي تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل (فيسبوك) أن هذه الخدمات تشمل التوعية بمرض سرطان الثدي و الكشف المبكر عن سرطان الثدي وقياس الطول والوزن و وقياس السكر والضغط والصحة الانجابية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للسيدات زيارة أقرب وحدة صحية لهن للكشف المبكر على أورام الثدي والأمراض المزمنة، وعلاجها مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء من السبت الى الخميس.

كانت وزارة الصحة قد أطلقت مبادرة صحة المرأة مرأة في شهر يوليو من العام الماضي، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.