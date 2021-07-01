إخلاء 4 عقارات مجاورة لعقار الدخيلة المنهار

قال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، أنه تم اخلاء عقار مجاور لعقار الدخيلة المنهار، و3 عقارات أخرى مجاورة له كإجراء احترازي لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجاء الإخلاء دون المنقولات وتوفير مكان للإيواء بإحدى مدارس العجمي.

وأكد المصدر أن العقارات الثلاثة بناء قديم، يوجد بها بعض الشروخ الحديثة نتيجة انهيار العقار وتأثر الرابع المجاور للعقار المنهار.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، في إنقاذ شخص يدعى السيد أحد ضحايا عقار الدخيلة الجبل المنهار من تحت الأنقاض، وذلك عقب تحديد مكانه بالاستكشاف تحت الأنقاض بأجهزة حديثة.

كما تم انتشال جثة المدعو عمرو صابر رجب الشهير بـ"كريم" من تحت أنقاض العقار، فيما لا يزال البحث عن أسرته ومن المتوقع العثور عليهم في نفس مكانه.

كانت قد حددت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، مكان الطفل كريم أحد ضحايا عقار الدخيلة الجبل المنهار بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وذلك عقب قيامهم باستخدام تقنية حديثة لاستكشاف الأشخاص المتواجدين تحت الانقاض.

وقال مصدر أمني إن رجال الحماية المدنية تواصلوا مع الطفل كريم بالحديث معه لتحديد مكانه أسفل المنزل المنهار تمهيدا لإنقاذه وإن كان معه أحد من أسرته على قيد الحياة.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالاسكندرية، من استخراج جثة سيدة مسنة تدعى سعاد زغلول يوسف، 60 سنة، وتم نقلها إلى مشرحة الإسعاف في كوم الدكة تحت تصرف النيابة

وانتقل فريق من نيابة الدخيلة بالإسكندرية، الي موقع عقار الدخيلة المنهار لاجراء المعاينة اللازمة الحادث، وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان، والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة وإعداد تقرير لازم، وسؤال مسؤلي الحي.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بمنطقة الدخيلة الجبل ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف الي موقع العقار.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبل، ووجود مصابين وبعض الأشخاص تحت الانقاض.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ طفله من تحت أنقاض العقار علي قيد الحياة، وتم نقلها بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.