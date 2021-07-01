إحباط تهريب ساعات ومشغولات ذهبية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة فوزي عبدالحكيم العميري، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الثمينة والمشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل، والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران رقم 758 القادمة من أمستردام اشتبه أشرف عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية في راكب يحمل الجنسية الأوروبية قادم من هولندا يحاول الخروج من صالة الوصول حاملًا 4 شنط.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه. .

وبالعرض على رفعت صدقي، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف علاء خضر مأمور الجمرك تحت إشراف أمير مطر مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 8 ساعات ثمينة روليكس وماركات أخرى وخاتم و 3 أزواج من الحلق و2 فص والجميع من الذهب المرصع بالماس بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر فوزى عبدالحكيم العميري، مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 93 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.