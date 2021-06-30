«التخطيط»: 343.3 مليون جنيه لتنفيذ 13 مشروعًا تعليميًا بكفر الشيخ خلال عام

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 343.3 مليون جنيه لتنفيذ 13 مشروعا فى قطاع التعليم قبل الجامعى بمدارس محافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ تشمل استكمال إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى بتكلفة 134.8 مليون جنيه، إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسى بتكلفة 95 مليون جنيه، استكمال إنشاء وتجهيز فصول تجريبى لغات ومتميز بتكلفة 27.5 مليون جنيه، تنمية وتطوير مرحلة الثانوى الفنى بتكلفة 17 مليونا، تنمية وتطوير مرحلة الابتدائى بتكلفة 14 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد المدارس بمحافظة كفر الشيخ يبلغ 2188 مدرسة، وتضم 17696 فصل دراسى، ويبلغ عدد الطلاب لكل معلم 21 طالبا، فى حين يقدر متوسط عدد الطلاب فى الفصل 46 طالبا، بمعدل أمية 26.8%.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة كفر الشيخ يصل إلى 353 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 3,2 مليار جنيه بنسبة زيادة 23% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,2٪ من الاستثمارات العامة الموزعة ، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة كفر الشيخ تصل إلى 10%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 961,4 مليون جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 39,8%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 560 مليون جنيه بنسبة 17,4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 545,6 مليون جنيه بنسبة 16,9%، إلى جانب توجيه 342,3 مليون جنيه لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة 10,6%، علاوة على توجيه 317,4 مليون جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 9,6%، بالإضافة إلى توجيه 496,5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 15,4%.