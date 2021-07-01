الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل جديدة حول وفاة شاب أثناء عملية جراحية بمستشفى خاصة بالإسكندرية

عملية جراحية
عملية جراحية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة وفاة شاب أثناء إجراء عملية جراحية في مستشفى خاص، نتيجة الإهمال الطبي وإعطائه دم فاسد تسبب في وفاته، ونقل جثة المتوفي إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثمان، وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعي.


تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من  قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من أسرة المجني عليه "حمادة.ع.ف.ص"، مقيم برأس الحكمة بمرسى مطروح، يتهم أطباء مستشفى خاص بالإهمال الطبي والتسبب في وفاته.


وبسؤال أسرة المذكور قررت أنه حضر من مطروح للمستشفى المشار إليه بمحرم بك لإجراء جراحة تغيير مفصل لرجله، ورفضوا أطباء المستشفى تبرعهم بالدم وأجبروهم على شراء دم من البنك الخاص بهم وأثناء الجراحة حدث نزيف وإغماء وتوفي المريض، فقاموا  تحرير المحضر المحرر رقم 5653 لسنة2021 إداري محرم بك، واخطرت النيابة التحقيقات.

 

كما قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع صاحب كافيه على يد عامل بسبب نشوب خلاف بينهما، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.


تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل حيث قام عامل بطعن صاحب الكافيه وتم نقله إلى المستشفى علي أثره لقي مصرعه متأثرا بإصابته.
 

على الفور انتقلت ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث وتبين صحة الواقعة ووفاة المدعو ع.ا، صاحب كافيه بطريق ال 21، بحي العجمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي وقت لاحق ورد بلاغ من احدى المستشفيات يفيد بوصول شخص فى حالة اعياء شديدة نتيجة تعرضه لطعنة وتبين ان مرتكب الواقعة عامل اثر نشوب خلاف بين الطرفين، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم بالواقعة.
 

وبسؤال شهود العيان قرروا أن المجني عليه أصيب بحالة هلع وتعدى على صاحب المقهى بعدما طالبه الأخير بالحصول على راحة من العمل، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

عمل وفاة الإسعاف بالاسكندرية ابو تحقيقات ندب تلقى الإسكندرية لبن المباحث محضر نزيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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