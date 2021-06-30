سفير مصر لدى موسكو يبحث مع وزيرة الثقافة الروسية دعم العلاقات

التقى السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، اليوم "أولجا ليوبيموفا" وزيرة الثقافة الروسية.

وناقش الاجتماع أوجه التعاون الثقافي بين مصر وروسيا، في ضوء تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، كما تم مناقشة التفاصيل الخاصة بعدد من الفعاليات المشتركة التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين الجانبين خلال العامين القادمين.

من جانبه، ألفى زاهي حواس خلال زيارته إلى موسكو محاضرة في مكتبة الأدب الأجنبي حضرها نحو ١٠٠ شخص من علماء المصريات والمهتمين به في روسيا، والتي تم بثها بشكل مباشر على عدد من المواقع الإلكترونية وقنوات التليفزيون الروسية. كما قدَّم د.حواس عرضًا لأحد كتبه المترجمة حديثاً إلى اللغة الروسية.

كما أقام السفير المصري في موسكو حفل بدار السكن على شرف الدكتور زاهي حواس حضره عدد من كبار المسئولين والسفراء الأجانب والمتخصصين في علم المصريات، تحدث خلاله عن آخر الاكتشافات الأثرية في مصر، مبرزاً على نحو خاص الكشف الأثري الخاص بالمدينة المفقودة في الأقصر.

عام التبادل الإنساني المصري الروسي (2021- 2022)

ووقع السفير إيهاب نصر، و”أولجا ياريلوفا”، نائبة وزيرة الثقافة الروسية، في 4 مايو الماضي على إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي (2021- 2022)، نيابةً عن حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية.

وخلال حفل التوقيع، ألقي السفير المصري في روسيا كلمة أكد خلالها على أن عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا يُعد حدثاً شاملاً وفريداً في تاريخ الدولتين، حيث سيتم تنظيم عدداً ضخماً من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية والطلابية والتعليمية بالتبادل بين البلدين، يُقارب عددها المائتي فعالية.

كما ذكر السفير إيهاب نصر أن التوافق على تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي كان قد جرى خلال قمة رئيسا البلدين في سوتشي في أكتوبر 2018، على إن يتم إقامته خلال عام 2020، غير أن ظروف انتشار فيروس كورونا حالت دون عقده العام الماضي.

وأكد السفير المصري في موسكو أن البلدين أعدا خطة عمل مفصلة وجاهزة لكافة الفعاليات التي ستُجري خلال العام، موضحاً أن عدد تلك الفعاليات ونوعيتها وانتشارها على امتداد إقليمي البلدين يُعد أمراً غير مسبوقاً في تاريخ الدولتين. وتشمل الفعاليات أنشطة في مجالات الثقافة والفنون والآداب والتعليم والتعليم العالى والسياحة والآثار والشباب والرياضة والإعلام، فضلاً عن الفعاليات البرلمانية لتغطى كافة أوجه التواصل والتعاون الإنساني بين البلدين.