الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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لايف ستايل

نانسي عجرم بإطلالة ساحرة على مواقع التواصل الاجتماعي

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تألقت النجمة نانسي عجرم بإطلالة جديدة مفعمة بالحيوية، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مما لاقت إعجاب الآلاف من المتابعين وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.

أحدث إطلالة لنانسي عجرم

وظهرت نانسي بإطلالة ناعمة، فاختارت فستان ناعم باللون البيج، بدون أكمام منقوش بالورود المطرزة بطول الفستان، ونسقت معه حزام أسود اللون ليبرز رشاقة خصرها، واختارت مكياجًا ناعمًا يبرز جمالها فاعتمدت على ألوان النيود الناعمة، وجعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها بستايل الوايفي.

حفل نانسي عجرم

وكتبت المطربة اللبنانية على حسابها بموقع “فيسبوك”: “على بعد خطوات قليلة من المسرح”، مرفق صور لها قبل بدء حفلها اليوم بأحد أشهر فنادق القاهرة”.

ومؤخرًا أطلقت نانسي أغنية "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، من ألبوم Nancy ١٠، فيما قدم المطرب راغب علامة، مؤخرًا أغنية تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.

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