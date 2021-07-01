ضبط أكثر من 3700 لتر و173 كيلو من المواد الغذائية المغشوشة بأسوان

شن مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان، حملة تفتيش على عدد من أماكن تداول وتخزين الأغذية والمشروبات.

وتأتي تلك الحملات فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق، ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين، وفي إطار استمرار الحملات الرقابية على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي.

وقد أسفرت الحملة عن الآتي:

- ضبط 540 علبة مربي (وزن الكمية حوالي 173 كيلو جرام) مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- ضبط 4152 زجاجة خل (وزن الكمية حوالي 3322 لترًا) مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك.

- ضبط 1296 زجاجة عصير برتقال (وزن الكمية حوالي 324 لترًا) مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك.

- ضبط عدد 222 زجاجة عصير كوكتيل (وزن الكمية حوالي 56 لترًا) وغير صالحة للاستهلاك.

- إعدام 100 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة ، وجاري العرض على النيابة.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى واصلت محافظة أسوان، تحت شعار "إيد بتساعد.. وإيد بتبنى"، تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة" داخل مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن العمل يسير على قدم وساق داخل القرى المستهدفة لتنفيذ كافة محاور ومكونات المبادرة الرئاسية على أكمل وجه والتي تهدف لتحسين مستوى معيشية المواطنين ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم بشكل راقى وكريم.

وأوضح المحافظ أن هناك توجيهات مستمرة للمسئولى بكافة الجهات ووحدة حياة كريمة بالمحافظة للتواجد الميداني بكافة القرى للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ لمختلف المشروعات بالقطاعات الخدمية المتعددة ، وبالتوازى مع ذلك تم تشكيل لجان الإستحقاق والحصر الخاصة الخاصة " بسكن كريم " وترتيب آلية العمل في الفترة القادمة مع سرعة الإنتهاء من حصر المستحقين بشكل نهائي حيث تم عقد إجتماعات تنسيقية عبر تقنية " تليجرام " أون لاين لرؤساء قرى إدفو وكوم أمبو مع مختلف الجهات لتحقيق هذا الشأن.