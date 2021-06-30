فيلم «Fast and Furious 9» يحقق أعلى الإيرادات بشباك التذاكر المصري

واصل فيلم «Fast and Furious 9» تحقيقه لأعلى إيرادات في شباك التذاكر المصري منذ طرحه ثاني أسبوع بعد عيد الفطر المبارك وحتى اليوم حيث يواصل الفيلم صدارته لقائمة الأفلام الأجنبية الطويلة التي تتواجد في مصر ووصلت إلى ما يقرب من 30 فيلما، محققا أعلى إيرادات أسبوعية بين الأفلام الأجنبية المتواجدة.

وحقق فيلم «Fast and Furious 9» هذا الأسبوع فقط إيرادات بقيمة مليون جنيه و300 ألفا لتصل إيراداته الكلية في شباك التذاكر المصري حتى اليوم إلى 14 مليون جنيه و650 ألفا متفوقا على أقرب منافسيه فيلم The Conjuring الذي حقق إيرادات جيدة لكن لم تصل إلى الفيلم الأول.

Fast and Furious 9 يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان العالمي فين ديزل حيث يعد الفيلم من الأعمال الضخمة خلال الفترة الحالية ويقدم فين ديزل الفيلم بمشاركة كلا من تشارليز ثيرون ولوكاس بلاك وميشيل رودريجيز وسونج كانج وهيلين ميرين والفيلم من تأليف دانيال كيسي ومن إخراج جاستين لين.

وتعتبر قصة فيلم Fast & Furious 9 هي استكمال للأجزاء الثمانية السابقة للفيلم ففي الجزء الجديد تقرر “سايفر” تلقي المساعدة من جاكوب، شقيق دوم الأصغر من أجل تنفيذ خطة انتقام من دوم وفريقه، وسط أجواء من الإثارة والأكشن والتشويق التي يشهدها الفيلم.

وكانت السينمات المصرية استقبلت صباح اليوم 5 أفلام أجنبية جديدة على رأسهم فيلم من الأفلام الأجنبية المنتظرة بقوة هذا العام هو فيلم The Boss Baby: Family Business الذي تواجد منذ حفل العاشرة من صباح اليوم لينضم الفيلم الجديد من السلسلة إلى الأعمال المعروضة، والفيلم تدور أحداثه حول، تقدم اﻷخوان "تمبلتون" في السن، وتتفرق مساراتهما عن بعضهما البعض، ولكن هذه المرة سيأتي طفل متسيد جديد كي يجمع اﻷخوين معًا من جديد في عمل جديد، والفيلم من بطولة إيمي سيداريس وجيمس مارسدن وليزا كودرو وأليك بالدوين.