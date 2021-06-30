محافظ أسوان يتابع أعمال إصلاح خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بالكرور

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد الرئيسي للصرف الصحى، بطريق فيله حيث فور إبلاغه من غرفة عمليات المحافظة كلف عطية، الدكتورة غادة أبوزيد، بالتواجد الميداني بموقع الكسر للوقوف من أرض الواقع على الجهود المبذولة، من الفرق الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع المقاولون العرب لسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح لخط الطرد الذي يربط محطة الرفع رقم 11 بالكرور بمحطة الرفع رقم 13 بالشلال حيث يصل طول الخط إلي 3.5 كم بقطر 600 مللي.

ووجه محافظ أسوان، بالانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت لإعادة تشغيل المياه، وتدفقها وعودتها مرة أخرى لمنطقة الكرور بدءاً من بازار الرفاعي وحتى الرشكول وهى الأماكن التي تم قطع المياه عنها لحين نهو أعمال الإصلاح بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ 5 سيارات لتوزيع مياه الشرب على المناطق المتضررة من الكسر لتوفيرها للمواطنين، فيما تم شفط وسحب الكميات المتراكمة من المياه عقب الكسر بالخط الرئيسي للطرد بواسطة 8 سيارات وفنطاس، علاوة على إعادة الشيء لأصله لطريق فيله بعد انتهاء أعمال الإصلاح لضمان انتظام الحركة المرورية.

جدير بالذكر عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا مع مسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية برئاسة اللواء عماد سعفان نائب رئيس الجهاز ، وبحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والمشروعات والشئون المالية.

وتم استعراض ومناقشة العديد من المشروعات المشتركة بين المحافظة والجهاز الجاري والمخطط تنفيذها والتي تضم مشروع الإسكان المتميز "كمباوند اللوتس"، وأيضاً مشروع التطوير والتجميل الشامل لميدان المحطة وحديقة بلازا درة النيل والسوق السياحية، بجانب مشروع إحلال وتجديد خطوط انحدار وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروع رصف مجموعة من الطرق.