نادي المنيا وقصر الثقافة يحييان ذكرى ثورة 30 يونيو بحفل وطني غنائي

نظم نادي المنيا الرياضي بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا حفل فني، مساء اليوم، احتفالًا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك بتقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة بالمقر الرئيسي للنادي.

بدأت فعاليات الحفل، بفقرات للفنون الشعبية أبرزها التحطيب والتنورة، واستئناف الحفل بفقرات غنائية فردية وجماعية لفريق قصر الثقافة بقيادة المايسترو عصام الشاذلي وشهد الحفل إعجابا واقبالا من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي وذويهم، وسط تفاعل وتجاوب عدد كبير من الحاضرين مع الفقرات الغنائية الوطنية.

أقيمت الحفلة تحت اشراف الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط الاجتماعي والثقافي، والدكتورة رانيا عليوة مدير قصر ثقافة المنيا.

يذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة قدمت العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم بيت ثقافة سمالوط ورشة فنية عن ذكرى ثورة٣٠ يونيو قدمتها الفنانة إسراء فتحي كما أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية عن ذكرى ثورة٣٠ يونيو قدمتها الفنانة رباب حمدي.

وفي إطار احتفالات فرع ثقافة المنيا، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية عرض فنى وتابلوهات غنائية راقصة من التراث منها السحجة، الشعبيات، أمانه يا مراكبي، خطبوني يا أبو الحسن، العصايا، القصب والفرقة من تدريب محمد شحاته وتصميم وإخراج أسامة عبدالله الملوانى كما نظم نظم بيت ثقافة جاهين ورشة فنية عن ذكرى ثورة ٣٠ يونيو قدمتها الفنانة هبه عزت.

كما قدم بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "يعنى إيه كلمة وطن" حاضرها حماده بباوى، تحدث فيها عن معني كلمة وطن وأنه كيان يحوي الجميع، وكيفية ترسيخ القيم وحب الوطن والانتماء له والتصدي لأى معتدى وحمايته، وقيمة الوطن لدي المجتمعات وما هي مقوماته، وأهمية احترام التعدد الاجتماعي والثقافي داخله، وأثر ذلك على تقدم المجتمع وتحسين أحواله الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في إطار احتفالات الفرع بذكرى ثورة ٣٠ يونيو نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية عن ذكرى ثورة ٣٠ يونيو مع الفنان إيهاب نادى بقسم الفنون التشكيلية، وقدمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية كيفية "رسم مركب" للفنانة بسمله جمال، كما نظمت مكتبة قلوصنا الثقافية ورشة فنية بعنوان "ثورة ٣٠ يونيو" بورق القص واللصق، كانسون ملون، الورق المقوى "ناصبيان"، من تنفيذ الفنانة مريان ناجى.

أحتفالية نادي المنيا بذكري ثورة 30 يونيو

أحتفالية نادي المنيا بذكري ثورة 30 يونيو

أحتفالية نادي المنيا بذكري ثورة 30 يونيو

أحتفالية نادي المنيا بذكري ثورة 30 يونيو

أحتفالية نادي المنيا بذكري ثورة 30 يونيو

أحتفالية نادي المنيا بذكري ثورة 30 يونيو