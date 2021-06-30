الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ أحد ضحايا عقار الدخيلة المنهار وانتشال جثة آخر من تحت الأنقاض

عقار الدخيلة المنهار
عقار الدخيلة المنهار

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، في إنقاذ شخص يدعى السيد أحد ضحايا عقار الدخيلة الجبل المنهار من تحت الأنقاض، وذلك عقب تحديد مكانه بالاستكشاف تحت الأنقاض بأجهزة حديثة.

كما تم انتشال جثة المدعو عمرو صابر رجب الشهير بـ"كريم" من تحت أنقاض عقار، فيما لا يزال البحث عن أسرته ومن المتوقع العثور عليهم في نفس مكانه. 

كانت قد حددت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، مكان الطفل كريم أحد ضحايا عقار الدخيلة الجبل المنهار بدائرة قسم شرطة الدخيلة، عقب قيامهم باستخدام تقنية حديثة لاستكشاف الأشخاص المتواجدة تحت الأنقاض بمعدات حديثة.

وقال مصدر أمني إن رجال الحماية المدنية تواصلوا مع الطفل كريم بالحديث معه لتحديد مكانه أسفل المنزل المنهار تمهيدا لإنقاذه وان كان معه أحد من أسرته علي قيد الحياة.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من استخراج جثة سيدة مسنة تدعى سعاد زغلول يوسف، 60 سنة، وتم نقلها إلى مشرحة الإسعاف في كوم الدكة تحت تصرف النيابة.

وانتقل فريق من نيابة الدخيلة بالإسكندرية، إلى موقع عقار الدخيلة المنهار لإجراء المعاينة اللازمة لمكان الحادث، وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان، والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة وإعداد تقرير لازم، وسؤال مسؤولي الحي.

وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بمنطقة الدخيلة الجبل ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف الي موقع العقار.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبل، ووجود مصابين وبعض الأشخاص تحت الأنقاض.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ طفله من تحت أنقاض العقار علي قيد الحياة، وتم نقلها بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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