«فيلم القرار».. محمد سعد عبدالحفيظ: الإعلان الدستورى المسمار الحقيقى فى نعش حكم الإخوان

عرض الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، الذى يعرض مساء اليوم الأربعاء، على قنوات الشركة المتحدة للإعلام، والقناة الأولى المصرية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وقال الكاتب الصحفى محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المسمار الحقيقي الأول فى نعش حكم الإخوان هو إصدار الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن الإخوان أطلقوا ما يسمى النفير العام لأعضائهم.

وتابع خلال الفيلم الوثائقى، "قرار شعب" الذى تبثه قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والقناة الأولى: "الناس كانت وصلت الاتحادية ونصبوا خيامهم، معتصمين، مسالمين، وعندما أكون حاكم ومحتاج أتعامل مع احتجاجات ومظاهرات شعبية، إما أتعامل معها بقرارات سياسية أو أمنية، ولكن الإخوان اختاروا طريق ثالث".