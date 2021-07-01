الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«قلب تونس» يدين الاعتداء على عبير موسى ويدعو لرفض العنف

عبير موسى النائبة
عبير موسى النائبة التونسية

أدان حزب "قلب تونس"، الأربعاء، الاعتداء الذي أقدم عليه النائب في البرلمان التونسي الصحبي سمارة في حق النائبين عبير موسى ووسام الشعري، معتبرًا أنّ ما وقع يعدّ أمرًا خطيرًا على كلّ الأعراف البرلمانية والأخلاقيّة وعملًا لا يليق بمؤسسة تشريعيّة.

جاء ذلك في بيان لحزب قلب تونس شريك حركة النهضة الإخوانية في الحكم، على إثر الاعتداء الجسدي الصادم الذي تعرض له كلّ من النائبة عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستور الحرّ، وزميلها النائب وسام الشعري، من طرف النائب الصحبي سمارة، وتبعا لما شهدته جلسة اليوم من فوضى وتبادل للعنف اللفظي والمادي بين أطراف مختلفة بالمجلس، وذلك حسب الحزب.

وشدّد "قلب تونس" والذي يقوده نبيل القروي المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة أمام الرئيس قيس سعيد، على أنّ التجاوزات المستمرة للنائبة عبير موسى وتعطيلها لأشغال المؤسسة البرلمانيّة والسير العادي لنشاطها لا يمكن أن يُواجه بممارسات عنف مادي أو لفظي خارجة عن إطار القانون والتعامل الحضاري المسؤول.

واستنكر الحزب  بشدّة وقوع بعض نواب الشعب في هذه الدوامة المدمّرة في الوقت الذي تعاني فيه تونس الأمرّين جرّاء جائحة كورونا وتمرّ بمرحلة عصيبة وخيمة التداعيات الصحيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة.

وجدد "قلب تونس" دعوته للجميع إلى التعقّل واسترجاع الوعي، والنأي بالبرلمان عن ممارسات فجّة لا تليق بصورة تونس وبمكاسب المرأة التونسية وبما تستحقه من احترام وتبجيل، وأولويّة الانصراف إلى العمل من أجل الاستجابة إلى مشاغل المواطنين، والسعي إلى إنقاذ الوطن والخروج به وضعه الكارثي.

واعتدى النائب التونس الصحبي سمارة على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، في وقت سابق اليوم الأربعاء، داخل البرلمان ووجه لها صفعات على وجهها قبل أن يتدخل باقي النواب لفض الخلاف.

قلب تونس تونس عبير موسى الحزب الدستوري الحر راشد الغنوشي حزب قلب تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

«القوى العاملة» تكشف حقيقة الاتصال بالمواطنين لتحديث بياناتهم فى منحة العمالة غير المنتظمة

الصحة: 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

شاهد الفيلم الوثائقى كاملا.. «قرار شعب» يحكي قصة ثورة المصريين في 30 يونيو (بث مباشر)

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

تحذير من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الحماية المدنية» تحدد مكان «طفل حي» أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان تعميق الحوار الاستراتيجى

ملك الأردن يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الاعتداءات على فلسطين