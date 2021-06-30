«الإحصاء»: المصريون استوردوا مبيدات حشرية بـ36.8 مليون دولار خلال 3 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن المصريين استوردوا مبيدات حشرية بتكلفة 36.8 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021، مقابل 48 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 11.1 مليون دولار خلال عام.

أضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من صابون ومستحضرات تنظيف بلغت 46.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2021 مقابل 40.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.4 مليون دولار خلال عام، كما بلغت واردات أحذية ونعال 14 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 26.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 12 مليون دولار بنسبة 46% خلال عام.

أشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات المصريين من لعب أطفال تراجعت إلى حدود 15.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 24.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 9.3 مليون دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال مارس 2021، مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2٪.



ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2 ٪ ،ملابس جاهزة بنسبة 49.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪ ، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البرتقال بنسبه 72.4 ٪ ، فواكه طازجه بنسبة 71.4 % ، أسمدة بنسبة 40.5 ٪، منتجات البان بنسبة 1.7٪).