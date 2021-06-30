«مستقبل وطن» سوهاج يحتفل بذكري ثورة 30 يونيو

قامت الأمانات الفرعية للحزب بمختلف مراكز المحافظة، بإشراف ومتابعة من النائب محمد محمود لبيب أمين التنظيم، بتعليق وتركيب لافتات وبنرات التهنئة بالذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة بالشوارع والميادين الكبرى بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والإعلان عن الاحتفال بهذه الذكرى بعمل مجموعة متنوعة من الفاعليات.

يأتي هذا انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بمحافظة سوهاج.

وهنأت أمانة الحزب بالمحافظة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بالعيد الثامن للثورة مؤكدة - في بيان لها - أنها ثورة شعبية عظيمة ساند فيها جيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل الشعب المصري في التخلص من الجماعة الإرهابية، التي كادت تقضى على الهوية المصرية للأبد فجاءت الثورة المجيدة لتحفظها من الضياع، مؤكدة أن الدولة المصرية بفضل ثورة الشعب في ٣٠ يونيو، وبفضل ما تملكه من قوات مسلحة وطنية باسلة ومؤسسات قوية، استطاعت أن تنتقل في غضون ٨ سنوات من دولة على حافة حرب أهلية إلى دولة تقف الآن في مصاف الدول الآمنة والمستقرة الساعية ليعم السلام بمحيطها العربي والإقليمي، بل وتعمل بكل جدية على تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية منذ عشرات بل ومئات السنين.

وطالبت أمانة الحزب بسوهاج، أبناء المحافظة والمصريين جميعا بالتكاتف والتلاحم خلف القيادة السياسية لاستكمال الإنجازات الكبرى في شتى المجالات، والمضي قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة فى جميع أرجاء البلاد.

فيما أعلنت محافظة سوهاج عن استئناف فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" والتي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، حيث نظمت المحافظة أولى الجولات الميدانية لمجموعة من شباب وفتيات المحافظة إلى مركز ومدينة المراغة، للتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وتضمنت الجولة تفقد أعمال إنشاء الوحدة الاجتماعية بجزيرة الشورانية، ومشروع الصرف الصحي لقرية بني هلال، ومجمع المدارس التجريبية بنجع الماسخ، وأشاد الشباب بما شاهدوه من مشروعات تعد نقلة نوعية كبيرة لخدمة أبناء مركز المراغة، والتي ستوفر لهم العديد من الخدمات والمرافق الأساسية من " الطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والتعليم، وغيرها من الخدمات".

يذكر أن مبادرة "من حقك تعرف" تم اطلاقها برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات، وتنمية روح الانتماء لدى الشباب.