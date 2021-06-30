«قرار شعب».. الهجمات الإرهابية ضد الكنائس والكمائن عقب ثورة 30 يونيو

عرض الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، الذى تبثه قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والقناة الأولى، مشاهد العنف والدموية لأنصار جماعة الإخوان وأعمال الفوضى التي ارتكبوها عقب ثورة 30 يونيو، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عزل محمد مرسي.

وفي سياق ذلك، ترصد “الدستور” أبرز الهجمات الإرهابية ضد الكنائس والكمائن عقب ثورة 30 يونيو في السطور التالية:

هجمات الكمائن في سيناء

استهدفت الجماعة الإرهابية وأنصارها المتطرفين مدن العريش والشيخ زويد في هجمات يومية، ولم تستهدف تلك العمليات العسكريين فقط، وإنما طالت المدنيين أيضًا، حيث استهدفت أتوبيس مخصص لنقل عمال شركة أسمنت العريش في 15 يوليو وهو ما أدى إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

كرم القواديس

عمليتان إرهابيتان نفذتهما جماعة أنصار بيت المقدس الأولى كانت في 24 أكتوبر 2014، ويعتبر تلك الهجوم أكثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت الجيش المصرى دموية، و راح ضحية العملية الأولى التي وقعت في الشيخ زويد 30 جنديا، بينما قُتِل 3 جنود في عملية اخرى في العريش.

بدأت العملية الأولى في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، بالهجوم على كمين كرم القواديس الأمني بمدينة الشيخ زويد. بدأ الهجوم باقتحام شاحنة انتحارية محملة بالمتفجرات للكمين وتفجيرها مما ادى إلى مقتل 18 جنديا. ثم بدأت العناصر المسلحة بالتحرك لموقع الكمين مستقلة عربات الدفع الرباعي، واشتبكت مع القوة المتبقية في موقع الكمين بالأسلحة الثقيلة وقذائف الآر بي جي فقتلت 10 جنود على الأقل. كما نفذت العناصر المسلحة إعدام ميداني لأحد الجنود. هذا وقد دمرت العناصر المسلحة دبابة من نوع إم-60 باتون وناقلة جنود مدرعة من نوع إم-113.

أما العملية الثانية، وقعت في نقطة أمنية بمدينة العريش بعد ثلاث ساعات من العملية الأولى. حيث قتل المسلحون 3 جنود مستخدمين الأسلحة الرشاشة.

تفجير مديرية أمن الدقهلية

تفجير مديرية أمن الدقهلية وقع في المنصورة ليلة 24 ديسمبر 2013، قتل فيه 16 شخصا وجرح نحو 150 آخرين حسب وزارة الداخلية. أصدر تنظيم أنصار بيت المقدس بياناً أعلن فيه رسمياً مسئوليته عن التفجير ولكن الحكومة أصرت على تورط الإخوان المسلمين وقامت بتكثيف حملتها ضد الجماعة.

تفجير الكنائس

تفجير كاتدرائية القديس مرقس بالقاهرة وقع يوم الأحد 11 ديسمبر 2016، قُتل على إثره 29 شخصاً وأصيب 31 آخرون في الكاتدرائية المرقسية في العباسية بمدينة القاهرة، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوغراما. تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفجير هذه الكنيسة، وعقب ذلك تفجير كنيسة مارجرجس في الغربية، وتفجير كنيسة بالإسكندرية، وكنيسة مارمينا ونتج عنها استشهاد العديد من المدنيين العزل.

تفجير معهد الأورام

بينما في 4 أغسطس 2019، حدث تصادم بين عدد من السيارات نجم عنه انفجار أمام المعهد القومي للأورام وسط القاهرة في مصر. أسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين على الأقل. يقال إن السيارة كانت تسير بطريقة خاطئة وزُعم أنها تحتوي على أسطوانة أكسجين.