الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المترو: عودة تشغيل القطارات بالخطين الأول والثانى بالسرعة الطبيعية

المترو
المترو

قالت مصادر خاصة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه تم عودة حركة القطارات لسرعتها الطبيعية فى الخطين الأول والثاني للمترو وذلك بعد انخفاض درجات الحرارة.


 

وأوضحت المصادر، أن خفض سرعة القطارات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وحتى لا يحدث عطل فني نتيجةا حتكاك عجلات القطارات بالقضبان مع ارتفاع الحرارة قد يؤدي لحدوث أعطال أو مشاكل فى الشبكة الكهربائية.

 

وقال عصام والي رئيس الهيئة القومية لمترو الانفاق، إنه سيتم تدريب وتأهيل العاملين في الخط الثالث للمترو، وذلك على يد الخبراء الأجانب المتواجدين داخل الخط الثالث للمترو.

 

وأضاف "والى" فى تصريحات صحفية، أن الخط الثالث للمترو سيشهد تطوير ورفع كفاءة العمالة المصرية وهو منضمن الركائز الأساسية التي تهتم بها الدولة وهي رفع كفاءة العامل المصري.

 

وأشار والي خلال فعاليات البدء الرسمي لإدارة وتشغيل وصيانه الخط الثالث لمترو الأنفاق (جامعة القاهرة إمبابة/ العباسية/ عدلي منصور) من خلال شركة ار اي تي بي الفرنسية، إلى أنه عند استكمال الخط سيصل عدد المحطات إلى 34،وأن الخط الثالث سيتكامل مع مونتريال العاصمة الإدارية ويحقق الربط بين اقليم القاهرة الكبرى.

 

وأعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن تنفيذ خطة سريعة لتطوير ورفع كفاءة الخط الأول لمرفق مترو الأنفاق، نظرًا لما يمثله هذا الخط من أهمية كبيرة لجمهور الركاب.

 

وقال الوزير، خلال مؤتمر تسليم إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة RATIP الفرنسية، إن تطوير الخط الأول  كان مقتصرًا على القطارات فقط، لكن أنظمة التشغيل لم تتغير، مضيفًا: "خايف أصحى الصبح ألاقي الخط الأول واقف مش شغال سواء القطارات أو أنظمة التشغيل" ودلك لتوفير افضل خدمة للمواطنين.

المترو خفض سرعة القطارات اليوم ارتفاع الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

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