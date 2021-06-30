الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يؤجل العودة للسينما.. ويصور كليبات جديدة

محمد رمضان
محمد رمضان

يستعد النجم محمد رمضان للدخول لتجارب غنائية جديدة حيث يجهز لتصوير كليب جديد بمدينة دبي خلال الأيام القادمة لطرحه خلال موسم الصيف الجاري مكتفيا بمسلسله الأخير موسى الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي.

وانتهى رمضان من الإشراف على مونتاج كليب كان صوره بالقاهرة على مدار الأسابيع الماضية مع مخرج شهير ومن المقرر إطلاقه خلال أسبوع عبر قناته على يوتيوب.

وبسبب انشغال رمضان بكليباته وجولاته الخارجية المستمرة قرر تأجيل فكرة العودة للسينما حاليا حيث كان يعد للعودة من خلال فيلم جديد ولكنه أوقف تجهيزاته خلال الفترة الحالية ومن المقرر أن يعود به خلال الفترة القادمة أو البحث عن سيناريو جديد في حالة رغبته للعودة للسينما التي يتواجد خارجها منذ ما يقرب من 3 أعوام، كما أجل تماما فكرة فيلم تاريخي كان ينوي تقديمه خلال الفترة القادمة.

يذكر أن محمد رمضان كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل موسى الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وشارك في بطولته الفنانة سمية الخشاب وهبة مجدي وصبري فواز ومنذر ريحانة وفريدة سيف النصر وآخرون بينما كان من إخراج محمد سلامة ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن تأليف ناصر عبدالرحمن.

كما يستعد محمد رمضان للموسم الدرامي الرمضاني مبكرا من خلال عد سيناريوهات عرضت عليه ويحاول اختيار وجهته الجديدة مبكرا من أجل الإعداد للعمل خلال الفترة القليلة القادمة.

وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم الكنز الجزء الثاني الذي قدم فيه شخصية علي الزيبق مع عدد من النجوم من بينهم الفنان محمد سعد وعبدالعزيز مخيون وأحمد رزق وأمينة خليل وروبي وهند صبري وهو من إخراج شريف عرفة وكان قد قدم منه أيضا جزء اول وحقق نجاحا كبيرا وحصد العديد من الجوائز في بعض المهرجانات السينمائية المختلفة في مصر وخارجها.

محمد رمضان رمضان النجم محمد رمضان دبي كليب جديد الموسم الرمضاني

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