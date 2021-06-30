إزالة حالتي تعدِ بالبناء المخالف ومتابعة مشاريع «حياة كريمة» بإطسا بالفيوم

أعلن خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، القيام بحملة إشغالات بحضور محمد شعبان مساعد رئيس المدينة، ومسئولي قسم الإشغالات، والتي قام من خلالها برفع الإشغالات التي تعوق سير المارة بالطريق العام وإعادة الانضباط للشارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة المظهر الجمالي والحضاري لمدينة إطسا.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إطسا، أن حملات النظافة مستمرة يومياً بالمدينة والقرى التابعة والتي نجحت في رفع 350 طن قمامة بدائرة المركز تم نقلها الى المدافن العمومية.

على صعيد آخر تابع فراج، ندوة التوعية لجهاز تنمية المشروعات بقرية قلمشاه بحضور حازم حسن من جهاز تنمية المشروعات ورئيس الوحدة المحلية بقلمشاه، و ياسر عبدالمنعم مدير العلاقات العامة بمركز إطسا، والتي من خلالها تم تعريف اهداف الجهاز من توعية ومساعدة المواطنين في إدارة وتنمية المشاريع لزيادة الدخل الشهري وطرق تمويل الجهاز.

كما تابع أيضا إزالة حالة تعدِ عبارة عن أسوار بالبلوك بارتفاع 2م وطول 20 مترا على أرض زراعية بمدخل قرية منية الحيط، وكذلك ردم أساسات على مساحة 140 مترا داخل الحيز العمراني بقرية أبو صير دفنو بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع فراج، مشاريع مبادرة حياه كريمة بدائرة المركز فتابع بداية حفر الصرف الصحي بشوارع محمد فهمي وتطوير مركز شباب أبو جليل بقرية الحجر والكثير من المشروعات التي تقام على ارض مركز ومدينة إطسا.

في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريا والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين لخلق محاور جديدة ومنع التجمعات والتكدسات وتحقيق السيولة المرورية بشوارع المحافظة والاهتمام بالنظافة العامة للمركز.

حملة إزالة تعدِ بالبناء المخالف

حملة إزالة تعدِ بالبناء المخالف

حملة إزالة تعدِ بالبناء المخالف

حملة إزالة تعدِ بالبناء المخالف

حملة إزالة تعدِ بالبناء المخالف