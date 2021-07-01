تفاصيل انقطاع المياه بعدد من المناطق بمحافظة الدقهلية غدا

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم غدا الخميس الموافق ١ يوليو قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة المنصورة وتخفيف الضغوط عن مناطق أخرى بنطاق مركز المنصورة لمدة 12 ساعة من الساعة 2 ظهر غدا الخميس إلى الساعة 2 من فجر الجمعة لإجراء أعمال صيانة طارئة على خط مياه شرب قطر 630 مم وأعمال تعديل وصلة خط مستشفى التأمين الصحي.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وهذا وقد أوضح التقرير أنه سيتم قطع المياه عن مناطق مجمع المحاكم ومنطقة الهدي والنور وسندوب ومنطقة حوض الطول ومستشفى التأمين الصحي، هذا كما يتم تخفيف ضغوط المياه عن مناطق أخرى تابعة لمركز المنصورة شملت المستشفى العسكري ومحطة الخلطة الاسفلتية والمحطة العسكرية وكذا نطاق الوحدات المحلية لقرى ميت على وبرق العز وكوم الدربي ونقيطه.. وأيضا مقرات محطة محولات ميت الصارم ومحطة محولات منية سندوب وأيضا منطقة تجنيد المنصورة ومطار شاوة وقوات أمن سندوب ومصنع الغزل ومصنع الراتنجات ومصنع الزيوت ومقر الشرطة العسكرية ومنطقة عزبة الحلواني.

ووجه الدكتور مختار لمسئولي الشركة بسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية إتباع الأصول الهندسية الواجبة لأعمال الإصلاح والصيانة المشار إليها.

وتهيب محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه وكذا الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.