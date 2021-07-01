حي وسط الإسكندرية يدفع بـ3 حملات لإزالة الإشغالات والتحفظ على مكبرات الصوت

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم، 3 حملات موسعة، لإزالة الإشغالات والتحفظ على مكبرات الصوت، وفقا لتوجيهات المحاسب رجب النقيدي بمواصلة حملات إزالة الإشغالات والتعديات، واستمرارا في اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع، ورفع الإشغالات ومكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين.

حيث تم الدفع بـ ٣حملات لشوارع الحي، وتوجهت الحملة الأولى إلى شوارع: الزهور الحضرة الجديدة، منشأ، الإسكندراني، عرفان، الرصافة، محطه الرمل، والغرفة التجارية، وتوجهت الحملة الثانية الي شوارع : سوتر، امبروز، المستشفى الإيطالي، الجواهر، وأحمد قمحة.

بينما توجهت الحملة الثالثة إلى شوارع: الحضرة البحرية، جواد حسني، نقراطيس، عمر لطفي، بورسعيد، طريق وممشي الكورنيش.

وتم خلال هذه الحملات إزالة جميع الإشغالات والتعديات، والتحفظ على ٤٥ حالة اشغال متنوع، والتحفظ على عدد ٤ مكبرات صوت بمشتملاتها. استجابة لشكاوي المواطنين، وفتحًا للشوارع والأرصفة أمام المارة.

وفي سياق آخر واصل حي وسط الإسكندرية الارتقاء بمستوى الإضاءة العامة بالحي بنطاق شوارع محرم بك، تم صيانه شوارع: المزدلفة، أحمد رفعت، والمهدي العباسي بمحرم بك، وإنارة الكشافات المطفأة، كما تم ربط عدد اثنين من الكابلات الأرضية المقطوعة وإنارة الكشافات المطفأة بحي وسط، وذلك في إطار رفع كفاءة الإضاءة العامة داخل الاستاد.

وكان قد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية توجيهات مشددة لجميع الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة، بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها علي مستوي المحافظة.

وأكد «الشريف» أن المحافظة وجهاتها التابعة حريصة علي سرعة تنفيذ المشروعات والأعمال التي تتعلق بتقديم خدمة للمواطن سواء مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب ، ورصف الطرق ، وتطوير الميادين ، أو مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " ، كما شدد علي استمرار أعمال التفتيش المفاجئ علي مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة علي الأسواق، والتصدي للمخالفات والتعديات علي أملاك الدولة.

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