ديوان «دموع المحار» يشارك بمعرض القاهرة للكتاب

يشارك ديوان شعر "دموع المحار" للكاتبة الصحفية والشاعرة "ميرفت عياد" بالمعرض الدولى للكتاب، حيث يقع الديوان الصادر عن دار زين للنشر والتوزيع فى حوالي مئة صفحة ويتكون من 15 قصيدة متنوعة باللغة الفصحى.

وعن عنوان الديوان تقول الشاعرة ميرفت عياد: "دموع المحار" اسم يطلق على اللؤلؤ المستخرج من المحار وهو يتكون نتيجة لدخول جسم غريب في الصدفة فتحمي نفسها بإنتاج مادة يتم استخراجها وإزالة الشوائب عنها وصقلها لتصبح لؤلؤًا طبيعيًا غالي الأثمان، وهكذا النفس البشرية تتعرض للعديد من المواقف على مدار حياتها مما يؤثر فيها، ويجعلها تفيض بالمشاعر المتباينة من فرح وحزن، حب وفراق، أنين وحنين، وغيرها من العواطف والأحاسيس التي تتصارع وتجيش بها صدور الكثيرين، ولكنهم لا يستطيعون تطويع الكلمة وانتقاء المفردات للتعبير عن مشاعرهم المختلفة التي يأخذها الشاعر ويصقلها لتصبح مفردات وأشعار تفيض بالثراء الإنساني للنفس البشرية، وذلك من خلال صور بلاغية تعبر عن القلوب التي تحلم بالحب وتئن من عذاب الرحلة.

ستجد وسط أبيات الديوان عزيزي القارئ جزءًا منك نعم لا تتعجب فالتجارب الوجدانية والشعورية تتقارب تتباعد تتقاطع مع مليارات البشر عبر آلاف السنين، فالديوان يعبر عما يجيش في النفس البشرية بنازعتها الإنسانية المختلفة من حب، ألم ، صراع، ومشاعر متضاربة ومتضطربة يمر بها الإنسان في المواقف المختلف.

وتقول الأديبة والكاتبة نوال مصطفى في مقدمة الديوان: شيء جميل أن تقرأ كتابا يتناول أفكارا متوهجة تنطلق بك من أرضية الواقع إلى سماء الحلم، وأن تجتذبك صفحاته بسلاسة وعمق لاكتشاف أعماق ومشاعر محفزة، هى عصارة تجارب حية وملهمة، هذا ما غمرنى بالسعادة وأنا أقرأ ديوان "دموع المحار" للشاعرة ميرفت عياد، استمعت بين أبيات قصائدها إلى صوت شعرى مميز، تطل فى نبراته أجواء العشق وتجلياته من أشواق وشجون، الحب هو دستور الحياة وقانونها الأزلى منذ آدم و حتى نهاية الكون، هو البطل في كل قصائد الديوان، هو الفارس والمحرك لكل أفعال البشر الخير منها و الشرير.

من أجواء ديوان "دموع المحار"

أراك تلبس الصمت درعًا

تزود به عن جراحاتك

تأخذ من السكوت قلاعًا

تلوذ إليها من احباطاتك

تتقلد الكتمان دفاعًا

عن قلب أعياه الحب

عيناك تائه في كل درب

ومن الجدير بالذكر، أن "ميرفت عياد" كاتبة صحفية بجريدة وطنى الأسبوعية والبوابة الإلكترونية، حاصلة على ماجستير فى الإرشاد الأسري من معهد الرعاية والتربية، ماجستير مصغر فى إدارة الأعمال والتنمية البشرية من جامعة ادمور الأمريكية، والعديد من الدبلومات المتخصصة فى تعديل السلوك، الإرشاد النفسي، التحليل النفسي، أنماط الشخصية، والذكاء العاطفي.