توزيع 283 نضارة بقرية العراقية بالمنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلن المهندس محمد ربيع، منسق عام "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية أنه تم اليوم توزيع 283 نضارة بقرية العراقية على المستحقين من أهالي القرية والقرى المجاورة، وذلك ضمن القافلة الطببة التي نظمتها المؤسسة منذ بضعة أيام، ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى بالمشاركة مع بعض المؤسسات الخيرية.

كما أكد منسق مؤسسة "حياة كريمة" بالمنوفية على حرص المبادرة على عقد ندوات في القرى والعزب والنجوع، حيث تم اليوم تنظيم ندوة بعنوان (التغذية الصحية والمناعة) قافلة جامعة المنوفية، وذلك إلى كفر الشبع مركز الشهداء.



كما تم التعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجامعة السادات، فقد نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية مشروع بيئى تنموي متكامل لقرية جزيرة الحجر، وذلك لفحص المياه والتربة بالقرية، وكذلك ندوة عن ختان الأناث بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وأيضًا قافلة طبية في العديد من التخصصات مع صرف العلاج بالمجان بالتعاون مع الإدارة الطبية بقرية جزيرة الحجر.

وكان قد أعلن سامي سرور، رئيس مدينة أشمون عن استمرار متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة والتراكمات، ورفع الإشغالات، وتنظيم الأسواق، كما تم بالوحدة المحلية بسمادون متابعة تركيب الصرف الصحي بسمادون بالمناطق المحرومة ومتابعة تركيب المياه في المناطق المحرومة من المياه وتبطين مسقة العشرة بمجيريا، وتم بالوحدة المحلية بساقية أبو شعره متابعة الأعمال التي تتم بمجمع الخدمات حيث يتم شد خشب الأعمدة تمهيدا للصب، وتم بالوحدة المحلية بطليامد خط غاز طليا الرئاسي المار بقرية طليا.

كما قامت الوحدة المحلية بشما بمتابعة أعمال التكسية لترعة الفوارة بمسافة 950 متر وكذا متابعة أعمال التطهير والتحجير لترعة جانبية شما بهواش بمسافة 120 متر وكذا متابعة عمل التشطيبات من الداخل بجميع الطوابق منها محارة ودهان وسباكه لمدرستى الشهداء عبد السلام وهبة بقرية شما وكذا متابعة عمل الشبكة الحديدية لأعمدة الدور الأول بمجمع المصالح الحكومية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم بالوحدة المحلية بقورص متابعة الأعمال بالحديقة النموذجية بأبو رقبة حيث وصل نسبة التنفيذ بها إلى 80%، وتم بالوحدة المحلية برملة الأنجب متابعة تنفيذ مشروع المجمع الخدمي الجارى إنشاءه ضمن مبادرة حياة كريمة.

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