الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عبير موسى: راشد الغنوشى يستغل وضع كورونا لتمرير أجندته المشبوهة

عبير موسى
عبير موسى

أكدت عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي، الأربعاء، أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية رئيس البرلمان يستغل وضع فيروس كورونا في تونس لتمرير أجندته المشبوهة.

أضافت رئيس الحزب الدستوري الحر، في تصريحات، مساء اليوم، أن تونس أصبحت رسميًا دولة راعية للإرهاب والعنف ومخالفة القانون، والإفلات من العقاب أصبح المبدأ الحاكم.

وأكدت عبير أن هناك نية مبيتة لإبعاده عن العمل السياسي والمعارضة بسبب إزعاجها لجماعة الإخوان، مشيرة إلى أن رئيس حركة النهضة هو من يحرك كل شيء في البرلمان والاعتداء عليّها اليوم من قبل أحد النواب بالمجلس كان مدبرًا، كاشفة عن أن الغنوشي جند أشخاصًا لمنعه من دخول البرلمان.

واعتدى التونس الصحبي سمارة، على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في وقت سابق اليوم الأربعاء، داخل البرلمان ووجه لها صفعات على وجهها قبل أن يتدخل باقي النواب لفض الخلاف.

وكتبت النائبة موسي في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هذا وجههم الحقيقي..عنف.. احتقار للمرأة.. قذف المحصنات.. تغول.. مغالبة".

وندد سياسيون ونشطاء بالعنف ضد المرأة داخل البرلمان والذي حدث اليوم بحضور وزيرة المرأة، بينما كانت النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي هي من تدير الجلسة، وطالبت القاضية والناشطة كلثوم كنو التي ترشحت للانتخابات الرئاسية في 2019 ، بإيقاف الصحبي سمارة لثبوت اعتدائه على زميلته.

وقالت النائبة سامية عبو عن الكتلة الديمقراطية: "ما حدث اليوم في البرلمان من عنف مادي واعتداء همجي من النائب الصحبي سمارة ضد النائبة عبير موسي فضيحة وعار ويجب ألا يمر دون عقاب لمرتكبيه"، مضيفة: "الحصانة لا تعطي للنائب مرتبة فوق القانون".

عبير موسى حركة النهضة تونس راشد الغنوشي الحزب الدستوري الحر برلمان تونس

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