بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته

يعتزم مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تقديم استقالته من منصبه رسميا خلال شهرين.

تفاصيل استقالة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

وأبلغ رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نفتالي بينيت رئيس الوزراء برغبته في ترك منصبه بعدما شغله على مدار الأربع سنوات الماضية.

وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أنه سيقدم استقالته وينهي مهامه رسميا بنهاية أغسطس المقبل، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن الأمن



من جانبه، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، عن القضايا الأمنية، قائلا إن إسرائيل ستدافع عن نفسها دائمًا ضد أي تهديد خارجي.

وتابع: "لن نتردد في القيام بأي عمل لضمان أمننا، سوف نتصرف بقوة ونستمر في مواجهة التهديدات الناشئة في محيطنا سواء البعيد أو القريب".

تفاصيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وقد تولت الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها رسميا في 13 يونيو الجاري، بعد تصويت الكنيست على منحها الثقة، والإطاحة ببنيامين نتنياهو رئيس المعارضة الإسرائيلية حاليا.

وحصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينيت على تأييد 60 صوتا ومعارضة 59 صوتا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.