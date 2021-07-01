فتح جميع حدائق كفر الشيخ مجانًا احتفالًا بثورة 30 يونيو

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فتح جميع الحدائق والمتنزهات، اليوم الخميس، للمواطنين بالمجان؛ احتفالًا بثورة ٣٠ يونيو، مقدما التهنئة لكل أهالي المحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين إنه وجه رؤساء المدن بفتح جميع الحدائق والمتنزهات سواء المطلة على نهر النيل أو بالمدن والمراكز، لمشاركة أهالي المحافظة الاحتفالات بثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنه تم تجهيز الحدائق العامة، لاستقبال المواطنين، مشددًا بالاهتمام بنظافة الشوارع بالتزامن مع احتفالات المواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة إلى أنه تابع توجيهات محافظ كفر الشيخ لرؤساء المدن،باستقبال المواطنين دون دفع رسوم دخول، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن يكون الخميس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر يونيو 2021.

فيما أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، باحتفالات مراكز الشباب والرياضة لثورة 30 يونيو، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، موضحا أن الاحتفال بثورة 30 يونيو يعكس فرحة الشعب المصري كله بعودة وطنه مصر إليه كدولة مؤسسات وواحة للأمن والأمان، بجانب إعادة دوران حركة التنمية بمشروعات عملاقة وقومية، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو ستظل نبراسا وعلامة مضيئة فارقة فى تاريخ مصر، وهي خير دليل علي عظمة الشعب المصري وتماسك بنيانه.

وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مديرية الشباب والرياضة تشارك كل عام في هذا الحدث وتتميز دائما بجدارتها في الظهور بالمظهر المشرف،موضحا ضرورة المشاركه المجتمعيه والفعاله لشباب التطوع والجواله وبرلمان الشباب، وعمل عروض رياضيه وفنيه، وأوضح، أنه يجرى متابعة كافة البرامج وفعاليات الاحتفالية من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تنفذها المديرية للإشراف والمتابعة اللحظية على مدار اليوم لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.