تعيين أحمد موسى مساعدًا لأمين إعلام «حماة الوطن»

أصدر حزب حماة الوطن، برئاسة جلال الهريدي، الأربعاء، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي بمؤسسة دار الهلال أحمد موسى الضبع، مساعدًا لأمين الإعلام بأمانة حزب حماة الوطن".

يأتي ذلك في إطار سعي حزب حماة وطن للاهتمام بالكوادر الشبابية داخل الحزب، ومنحهم الفرصة للقيادة للعمل على خدمة الوطن.

7 سنوات على تأسيس «حماة الوطن »

ووافقت لجنة شئون الأحزاب على إنشاء الحزب في مايو 2014، وهو حزب مدني يجمع كل اطياف المجتمع في سبيكة فريدة غير قابلة للانكسار او الانفصال، ويقول الحزب في مبادئه إنه «حزب كل المصريين بلا تمييز او تعصب لأي أيديولوجية أو فئة أو جماعة تيار وهو حزب حماية الهوية المصرية الحضارية الأصلية لإعادة الاعتبار للقيم المصرية والاجتماعية».

يشير الحزب إلى أنه «حزب الشباب المؤهلين لتسليم راية القيادة والعدد لدماءة دائما بجذب المزيد من شباب مصر الأكفاء ليكون الأكثر حداثة والاحرص على امتلاك ناصية العلم والمعرفة والأقدر على الانتشار والتقدم».