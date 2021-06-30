خاض حربي أفغانستان والعراق.. من هو دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي الراحل؟

توفى وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 88 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن عائلته.

وقالت عائلة رامسفيلد في بيان اليوم، إنها تنعي ببالغ الحزن دونالد رامسفيلد، مشيرة إلى أنه كان رجل دولة أمريكي وزوج مخلص وأب وجد وجد أكبر وكان محاطًا بالعائلة في محبوبته تاوس، نيو مكسيكو، وذلك حسب قناة "سي إن إن" الأمريكية.

من هو دونالد رامسفيلد

يذكر أن رامسفيلد شغل مناصب عسكرية عدة أبرزها منصب وزير الدفاع مرتين، الأولى من عام 1975 لـ1977 والثانية من عام 2001 لـ2006 في عهد الرئيس جورج بوش الابن والتي شهدت الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

ولد دونالد رامسفيلد في 9 يوليو 1932، ويعتبر أيضا رجل أعمال وسياسي بارز وكان رامسفيلد عضوا في مجلس النواب عن ولاية إلينوي في الفترة من (1963 - 1969)، ومدير مكتب الفرص الاقتصادية (1969-1970)، ومستشار الرئيس الأمريكي (1969 - 1973)، والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو (1973 - 1974)، ورئيس موظفي البيت الأبيض (1974-1975).

ولد رامسفيلد في ولاية إلينوي، ودخل جامعة برينستون وتخرج عام 1954، وحصل على شهادة في العلوم السياسية، ثم عمل بعدها في البحرية لثلاث سنوات، وترشح لمجلس النواب في ولاية ايلينوي، وفاز عام 1962 وهو في سن الثلاثين.

ووافق الرئيس ريتشارد نيكسون على تولية رامسفيلد لرئاسة مكتب الفرص الاقتصادية عام 1969، كما تولى رئاسة برنامج تثبيت الاستقرار الاقتصادي قبل تعيينه سفيرا لدى الناتو، وعين لاحقا من قبل الرئيس فورد رئيسا لموظفي البيت الأبيض شغل بعدها منصب وزير الدفاع في عام 1975، واختار ديك تشيني خلفا له بعد ذلك.

وفي عام 1976، عاد رامسفيلد إلى الأعمال الخاصة، وشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الأدوية جي دي سيرل وشركاه، وعين لاحقا في منصب الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إنسترومنتس من 1990 إلى 1993، ورئيس شركة غيلياد ساينسز من 1997 إلى 2001، ثما جاء به جورج بوش مجددا وزيرا للدفاع حتى استقال نهاية 2006.

ويعتبر رامسفيلد أبرز وزراء الدفاع المثيرين للجدل حيث خاض حربي أفغانستان عام 2001 ثم احتلال العراق عام 2003، وتورط في فضيحة التعذيب وسوء معاملة السجناء في سجن أبو غريب بالعراق.