آفاق عالمية وكتابات نقدية.. جديد قصور الثقافة فى معرض الكتاب

العديد من الكتب التي صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة وسوف تكون بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، ولأن دورة معرض الكتاب كانت قد تأخرت كثيرًا بسبب التأجيل وهو الأمر الذي أدى لازدياد الكتب الصادرة، حتى أن ما سوف يطرحه جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة قد يصل إلى أكثر من مائة كتاب جديد بخلاف الطبعات للكتب التي صدرت قبل ذلك بحسب تصريحات جرجس شكري مدير إدارة النشر.

سلسلة آفاق عالمية

السلسلة يرأس تحريرها الدكتور أنور إبراهيم، وصدر منها كتاب “نظرية الدراما وتحليلها" تأليف مانفريد فيستر وترجمة عن الإنجليزية أحمد عبد الفتاح وراجعت الكتاب عن النص الألماني دكتورة علا عادل، "كونكاس بوربا" من كلاسيكيات الأدب البرازيلي لماشادو دو أسيس، وترجمة سامي الدروبي، مختارات من قصص الكاتبة الإسبانية آنا ماريا ماتوتى دراسة وترجمة د. نجوى عنتر، مراجعة وتقديم د. هيام عبدة، وأيضا "كتاب السماء كلها لي" قصائد مترجمة عن الإنجليزية – شعراء معاصرون – ترجمة وتقديم فاطمة ناعوت، تصدير د. ماهر شفيق فريد، "حكايات كانتربري" من روائع الأدب الإنجليزي تأليف جيفري تشوسر من تاريخ الأوبئة، ترجمة وتقديم وتعليق د. مجدى وهبة، ود. عبد الحميد يونس، الفرتسي رواية الطاعون تأليف ألبير كامي، مع كتاب “مسرحيات من تراث المسرح الإنجليزي” ترجمة إبراهيم رمزي.

آفاق السينما

من سلسلة آفاق السينما كتاب “السينما العالمية المعاصرة” د. وليد سيف، رئيس التحرير د. يحيي عزمي، كتاب "المأثورات الشعبية في السينما المصرية" دراسة في بعض أفلام صلاح أبو سيف أستاذ الواقعية يقدمها د. حسين عبد، "سينما نجيب محفوظ " للناقد نادر عدلي.

كتابات نقدية

السلسلة يرأس تحريرها الدكتور حسين حمودة، وصدر عنها كتب، "التجربة والأثر "للناقد العراقي عبد الوهاب عبدالرحمن، وكتاب "النهضة والسقوط" للدكتور غالي شكري، وكتاب "ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار" للدكتور عبد العزيز الأهواني والكتاب الثالث "التحليل الاجتماعي للأدب" للدكتور السيد يسن"، "قراءة ثانية لشعرنا القديم "للدكتور مصطفي ناصف، "الخطاب القصصي عند يوسف إدريس" دراسة بنيوية عن رؤية العالم والشخصية المصرية للكاتب عمرو العادلي، كتاب "الشعر والتأويل – النقاد -المبدعون النقاد" للدكتور يوسف نوفل.

إبداعات

وسلسلة إبداعات التي يترأس تحريرها الناقد عمر شهريار صدرت رواية "إبراء" تأليف خالد فوزي، والمجموعة القصصية "للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق" لمحمد البرمي، "ديوان الورد" لمحمد هلال، موت لا يقرأ الخريطة “شعر إيهاب الراقد”، "خروج آمن من الشرايين" شعر هالة عصفور، و"الرقصة الأخيرة" قصص قصيرة لهبة حمدي، و"منهك كأنه المعجزة" شعر مروة أبو ضيف، واية "الضليل" لأحمد صبري طرابيه، وشعر "ربع قرن لاقتناص تنهيدة" لمروة مجدى، وشعر"العالم يتراءى من ثقب إبرة" لنجلاء مجدى. "ربابة ناقصة وتر" لعلي أبو المجد ، والمجموعة القصصية "حتى لا يرث العماء" لمحمد شاكر إبرهيم.

سلسلة نصوص ودراسات مسرحية

سلسلة نصوص ودراسات مسرحية التي يرأس تحريرها د. علاء عبد العزيز صدر مسرحية "أرض أفندينا" لسعيد عرفة، "مسرح الجريمة" لنورا أمين و"أبو كالبس وفرانكشتاين" لأشرف علي، مسرحية المجنونة للكاتب الكبير نسيم مجلي، و"تجارب نوعية" للكاتبة نسرين نور، مسرحية "إنهم يبيعون الحمير" للكاتب المسرحي سعيد حجاج، مسرحية “الرحايا” لنعيم الأسيوطى.

سلسلة أصوات أدبية

صدرت الكثير من الكتب عن سلسلة أصوات أدبية ويترأس تحريرها الكاتب محمود الورداني، ومن هذه الكتب ديوان "سداسية الرمل والملح" للشاعر الراحل أسامة عفيفي وتقديم الروائي سعد القرش، وديوان "حتى لو طال الغياب للشاعر" رجب الصاوي، والمجموعة القصصية "تلال الرماد" للكاتب عمار على حسن، وديوان "سيارة من الأناناس وسائق صغير من الفراولة" للشاعر عصام أبوزيد، وديوان "محدش غيري" للشاعر أشرف عتريس، وديوان "ساعة الحلم ما تتعوضش" للشاعر مراد ناجح، ديوان "عشب الروح" للشاعر ناجي شعيب، "تى شيرت واسع بكل الألوان" للشاعر الكبير أمجد ريان، المجموعة القصصية "الغريب والنهر" لعبد الرشيد المحمودي وديوان"الأغنيات الحزينة لبنت الحطاب" لأمل جمال، ومجموعة قصصية "في سكنى الأدوار العليا" لهناء بدر، رواية الستات للكاتب السكندري الكبير مصطفي نصر، والمجموعة القصصية "كأنني حي" للكاتب محسن عبد العزيز، وديوان من شعر العامية "كأني الساكن الأصلى" للشاعر مدحت منير.

سلسلة الدراسات الشعبية

السلسلة يرأس تحريرها حسن سرور وصدر منها "النظرة في المأثور الشعبي" لأسامة الفرماوى، وكتاب "من دفتر حواديت جدتى" جمع وتدوين محمد حسن غانم ، وكتاب "أغانى الحنة السويسي" جمع وتدوين حسن الإمام، وكتاب "الحداء" جمع وتدوين خالد العجيزى، وكتاب "إيقاع الحدث في العدوة المصرية" للباحث هاشم الكومي، كتاب "أصول البحث في الثقافة المادية – الفنون والحرف والصناعات التقليدية" للباحث حنا نعيم حنا.

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