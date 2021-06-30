الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يؤكد ضرورة التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية لتذليل المعوقات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الحكومية وتكثيف الجهود لتذليل كافة المعوقات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

فضلاً عن التطبيق الدقيق الإجراءات الصحية الاحترازية حرصا على صحة وسلامة المواطنين ورفع كفاءة الطرق العامة والشوارع الداخلية بالمناطق السكنية لتتكامل مع التطور الكلي للمشروعات العملاقة التي تشهدها المحافظة.

وفي هذا السياق ورد التقرير اليومي للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر "برئاسة علي يوسف"، متضمنا الإشارة إلى متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تمت متابعة الأعمال الإنشائية بمدرسة التعليم الأساسي ومدرسة التعليم الفني بمجمع المدارس بقرية الرياض وبملحق مدرسة الشهيد أحمد عباس رغمان بالرياض أيضا، بينما يتم إحلال وتجديد خطوط المياه بقرية بني عدي والرياض، فضلاً عن استكمال أعمال تبطين الترع بدء بترعة المنصور اليسرى حيث تم تنفيذ ٣٠٥٠ مترا من إجمالي ٣٥٠٠م.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى معاينة قطعة أرض تمهيدا لإنهاء إجراءات تخصيصها بهدف إنشاء مركز شباب بعزبة عوض الله وتسليم قطعة أرض أخرى بالطريق الزراعي بناحية قرية بني عدي لإنشاء مرفق إسعاف.

في حين تمت متابعة استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية بني عدي وقرية طنسا الملق، والبدء في إنشاء مشروع مغذي كهرباء ناصر بقرية الزيتون غرب، ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة الوعظ الديني والإرشاد بالأوقاف لعقد ندوة ثقافية توعوية تناولت بعض المشكلات المجتمعية  كزواج القاصرات وتنظيم الأسرة وأثرها على الفرد والمجتمع.

 بينما تمكنت إدارة تموين ناصر بالتنسيق مع الوحدة المحلية من ضبط سيارة محملة بطن دقيق بلدي مدعم بهدف بيعه في السوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بني سويف محافظة الصرف الصحي التعليم الفنى المبادرة الرئاسية المشروعات الدكتور محمد هاني غنيم المشروعات التنموية

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