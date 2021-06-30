«هوية وحكاية مصر».. جديد قصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولى الكتاب
العديد من الكتب التي صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة وسوف تكون بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، ولأن دورة معرض الكتاب كانت قد تأخرت كثيرًا بسبب التأجيل وهو الأمر الذي أدى لازدياد الكتب الصادرة، حتى أن ما سوف يطرحه جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة قد يصل إلى أكثر من مائة كتاب جديد بخلاف الطبعات للكتب التي صدرت قبل ذلك بحسب تصريحات جرجس شكري مدير إدارة النشر.
سلسلة هوية مصر
23 عنوانا جديدا بسلسلة هوية أصدرتها قصور الثقافة ونعرضها كالتالي.
ثلاثة كتب للمؤرخ عبد الرحمن الرافعى هي، تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي، تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر (الجزء الأول)، تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ( الجزء الثاني).
كتاب حضارة مصر أرض الكنانة د.سليمان حزين، وكتاب" دراسات في الحضارة" ، د لويس عوض، وكتاب"مصر أصل الحضارة" سلامة موسي، وكتاب " الوطنية هي الحل" لأنور عبد الملك، وكتاب "ثورة مصر القومية لإبراهيم عامر، وكتاب "الثورة العرابية" لصلاح عيسى، وكتاب" عن هوية مصر والمصريين" لأحمد لطفي السيد ، العقاد ، طه حسين ، محمد حسين هيكل ، إعداد وتقديم د. أحمد زكريا الشلق"، وكتاب" تطور الحركة الوطنية المصرية" لشهدى عطية الشافعي، وكتاب" تفكيك الوهم" للمفكر نبيل عبد الفتاح.
وكتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" د. ميلاد حنا وكتاب" وحدة تاريخ مصر" لمحمد العزب موسى، وكتاب "سندباد مصرى" للدكتور حسين فوزى، وكتاب نشأة الروح القومية المصرية" للدكتور صبرى السوربونى، وكتاب "الفكر المصرى فى العصر المسيحى" للدكتور "رأفت عبد الحميد"، وكتاب "المواطنة المصرية" تأليف وليم سليمان قلادة، وكتاب "الشخصية الوطنية المصرية" للدكتور طاهر عبد الحكيم، وكتاب "فى أصول المسألة المصرية" صبحى وحيدة، وكتاب "تكوين مصر" شفيق غربال، وكتاب" المواطنة والهوية جدل النضال السياسي" سمير مرقص، وأخيرا كتاب فجر الضمير" لجيمس هنرى بريستد.
حكاية مصر
ومن سلسلة حكايات مصر التى يشرف عليها د. كمال مغيث صدر كتاب " مكانة المواطنة وحقوق الإنسان في التعليم " للدكتور شبل بدران". حكايات مصر كتاب " إسكندرية من تاني لسهير عبد الحميد، " حكايات حارتنا كان يا ما كان " للدكتور محمد إبراهيم، كتاب الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية لخالد حنفي، كتاب "رسائل الزعماء السياسين في نصف قرن " من الحرب العالمية الأولى إلي حرب اليمن لإيناس مرشد ، و" كتاب " نجوم السعادة " للكاتب عاطف النمر والذي يقدم من خلالها صورة للواقع المصري من خلال مجموعة من نجوم الفن.