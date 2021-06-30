الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جمعية الشبان ببنها تحتفل بثورة 30 يونيو

عرض مصر أم الدنيا
عرض مصر أم الدنيا

أقامت مدارس وجمعية الشبان ببنها احتفالا بثورة 30 من يونيو من خلال تقديم عروض فنية وشعرية وأغاني وطنية تحت شعار «مصر أم الدنيا و٧ سنوات من الإنجازات».


جاء ذلك تحت إشراف مصطفى عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان بحضور اللواء عبد اللطيف ابو الخير المستشار العسكري للمحافظة  والدكتور رمضان عرفة مدير عام مراكز إعلام القليوبية والدكتور أحمد السقا الأمين العام للجمعية والشخصيات العامة الدكتور حاتم البدوي نائب رئيس شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصطفي ابو حجر  الكاتب الصحفي الحسيني عبد الفتاح.

 

وبدأ الاحتفال بآيات من القرآن الكريم تلاها تقديم عرض مسرحي عن حب الوطن وبعدها ألقى الطلاب نموذج مختصر عن تاريخ مصر الحربي والعسكري المشرف وحرب مصر الدائمة مع الحق والعدل .

 

كما غنى الطلاب الأغاني الوطنية التي تبث روح الولاء والانتماء وسط تفاعل كبير وحماس من الجمهور.

 

وأشار مصطفى عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس وجمعية الشبان ببنها أن عصر الجمهورية الجديدة الذي بدأ منذ  ثورة 30 يونيو  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يستحق لقب باني مصر الجديدة مشيرا إلى أن جهود التنمية في عهد الرئيس السيسي ساهمت في نقلة حضارية  في مصر يتفاخر بها كل مصري.

 

وأكمل أن دور المؤسسات التعليمية تربية الطلاب على حب الوطن والاحتفال بالذكريات الوطنية التي تجعل الطلاب فخورين بماضيهم وحاضرهم املين في مستقبلهم .

 

أضاف أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة على جميع الأنشطة خلال السنوات الـ ٧ الماضية، كما أن الرئيس السيسى لديه إرادة وجدية فى التعامل بحسم مع الملفات والإرث الكبير من المشاكل المتراكمة، واستطاع بجهوده الحثيثة استعادة الريادة للدور المصري المحوري والاستراتيجي فى المنطقة.


وتابع فرج أن ما تشهده مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم من طفرة تنموية إيجابية غير عادية بالبناء والتعمير الجاد و المتواصل والمستمر في كل المجالات، يعتبر امتداد للتاريخ العظيم القائم عليه الساهرون على حقوق الإنسان والحريصون على تلاحم وتماسك الشعب تحقيقا لرفعة مصر وتعزيزا لدورها في هذا الزمان الذى يعبر عن قوة مصر العظيمة وكيانها الكبير.

السيسي القليوبية 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر أم الدنيا الانجازات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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