رئيس جامعة دمياط يتفقد انطلاق حملة «اطعم من أجل مصر»

تفقد الدكتور محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، انطلاق حملة "اطعم من أجل مصر" لمنح أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ممن تلقوا لقاح سينوفارم، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بدمياط وتحت إشراف الإدارة الطبية بالجامعة.

وانتظمت أعمال استقبال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة في تلقي الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم بكلية الحاسبات والمعلومات قاعة 207 و210.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر للفريق الطبي من مديرية الصحة والسكان القائمين على الحملة، وكذلك لكلية الحاسبات والمعلومات على استمرار استضافتهم لحملة التطعيم.

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، مشروع تخرج الفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية للعام الجامعي 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور حمدان المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور حاتم إدريس عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالإضافة إلى الطلاب والطالبات الذين قاموا بتصميم وأداء وتنفيذ مشروعات التخرج.

بدأت الزيارة بتفقد رئيس الجامعة ورشة قسم الغزل والنسيج والتي تم تحديثها حيث تحتوي على عدد من ماكينات الغزل والنسيج العصرية حديثة الصنع والتي تستخدم في التدريب العملي للطلاب والبحث العلمي مثل ماكينة الجاكارد التي تستخدم لإنتاج العديد من الأعمال ذات التصاميم والمواصفات المختلفة للأقمشة مثل أقمشة التنجيد.

كما قام رئيس الجامعة بتشغيل ماكينة "الدوبي" بلجيكية الصنع والتي تستخدم أيضًا لإنتاج العديد من الأقمشة مثل أقمشة القمصان والچينز.

عقب ذلك افتتح رئيس الجامعة المعرض الفني الخاص بالطلاب الذي يضم أعمالهم الفنية ومشروعات التخرج الخاصة بهم والتي تم تنفيذها باستخدام ماكينات الجاكارد والدوبي والتريكو، تلك الماكينات التي تم توريدها العام الماضي بغرض استخدامها في التدريب العملي والعملية التعليمية، وها هي اليوم تسهم في خروج مشروعات تخرج الفرقة الرابعة بالكامل في أزهى صورها، حيث قد ثمن رئيس الجامعة مجهودات الطلاب والطالبات في تنفيذ تلك المشروعات التي خرجت على الوجه الأمثل متمنيًا لهم خالص التوفيق السداد في حياتهم العملية الفترة القادمة.

ثم تفقد رئيس الجامعة مشروعات تخرج قسم طباعة المنسوجات والتي ضمت العديد من الأعمال الفنية الرائعة التي ثمن رئيس الجامعة جودتها ودقة تفاصيلها وأبدى افتخاره واعتزازه بمثل هذه الأعمال وهنأ الطلاب والطالبات على جودة تلك المشروعات ومؤكدًا أن جودة ودقة تلك المشروعات هي بشرة خير للتأكد من أن كلية الفنون التطبيقية تقوم بإعداد خريج متميز ذو خبرة أكاديمية تؤهله للعمل بكبرى الشركات والمصانع، وأكد سيادته للطلاب والطالبات أن بقوة الشباب وعزيمتهم وإصرارهم نستطيع سويًا النهوض بمصرنا الحبيب لأعلى المراتب.

وثمن رئيس الجامعة على جهود الطلاب والطالبات في العمل على تلك التصميمات بل وتنفيذها بهذه الدقة والجودة خاصة وأن مشروعات تصميم ملابس وقائية لعمال مدينة الأثاث تأتي تماشيًا مع رؤية الجامعة في خدمة المجتمع المحيط والتي دومًا ما تضعه الجامعة نصب أعينها بجانب الدور الرئيسي لها في العملية التعليمية والبحث العلمي.

كما أشاد رئيس الجامعة بروعة وجمال تصميم الملابس النسائية الذكية المستوحاة من التراث الفرعوني والتي تم تنفيذها بتصميمات فرعونية وبتقنيات حديثة وإضاءات عصرية مع استخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة.

وفي نهاية الزيارة وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور حاتم إدريس عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الطلاب والطالبات لخروج مشروعات التخرج التي تم تفقدها بهذه الصورة المشرفة متمنيًا لهم التوفيق والسداد الفترة المقبلة.

كما أكد رئيس الجامعة الدكتور حاتم إدريس عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الطلاب والطالبات أنه سيرفع لمعالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا تفصيليًا بالمشروعات التي صممها وأنتجها الطلاب والطالبات لحرص الوزير الدائم على متابعة جميع الأنشطة الطلابية التعليمية والاجتماعية وخاصة الأنشطة التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتراعى احتياجات سوق العمل.