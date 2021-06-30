«وعاظ دمياط» تطلق قافلة توعوية للتحذير من الظواهر السلبية

أطلقت منطقة وعاظ دمياط، اليوم الأربعاء، قافلة توعوية جابت مدن المحافظة، للتواصل المستمر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم المعرفية والإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمجمع البحوث الإسلامية ودوره الميداني في نشر الوعي بين الناس نحو القضايا التي تلامس واقعهم.

القافلة التي انطلقت أمس الإثنين وضمت مجموعة من الوعاظ والواعظات برئاسة مدير المنطقة الشيخ علي الخياط، توجهت إلى مجموعة من المناطق داخل مدن المحافظة وعقدت عددًا من الندوات التثقيفية، ناقشت من خلالها مع الحضور مجموعة من القضايا والمشكلات المجتمعية ودور الأسرة في مواجهة هذه المشكلات.

كما تعرضت القافلة لأهمية القدوة الحسنة في تربية الأبناء ودور كل أسرة في متابعة أفرادها متابعة دقيقة وتحذيرهم من المخاطر التي تحيط بهم والظواهر السلبية التي تهدد مستقبلهم كالمخدرات وغيرها، كما تستمر القافلة على مدار الأيام المقبلة لتغطية مناطق المدن المختلفة.

فازت الطالبة نيروز ممدوح إسماعيل رخا، الطالبة بمدرسة كفر سعد البلد الإعدادية بنات، بإدارة كفر سعد التعليمية، التابعة لمحافظة دمياط، بجائزة المبدع الصغير في القصة على مستوى الجمهورية

حيث أقيمت المسابقة تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية.

وأعلن المجلس الأعلى للثقافة عن فوز الطالبة نيروز ممدوح إسماعيل رخا، الطالبة بمدرسة كفر سعد البلد الإعدادية بنات، بجائزة المبدع الصغير في القصة للفئة العمرية من ١٢: ١٨ عاما.

من جانبه تقدم عماد دياب مدير إدارة كفر سعد التعليمية، بخالص التهنئة للطالبة مع أطيب الأمنيات بدوام الإبداع والتفوق.

كما هنأ والدة الطالبة لحسن رعايتها وتشجيعها، مقدما لها الشكر والتقدير للمدرسة ومعلميها الذين عملوا على تنمية وثقل موهبتها، متمنيا دوام التوفيق للجميع.

حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، المركزين الثاني والثالث في مسابقة "نعم نستطيع" والتي اقامتها الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للمرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٠_٢٠٢١م.

وهنأ "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب إسلام حسن حسن حافظ من مدرسة يوسف رخا الثانوية بنين بإدارة الزرقا التعليمية، لحصوله على المركز الثاني جمهوري.

كما هنأ "وكيل الوزارة" الطالب محمود مصطفى محمود الشيحة من مدرسة يوسف رخا الثانوية بنين بإدارة الزرقا التعليمية، لحصوله على المركز الثالث جمهوري.

وتقدم "وكيل الوزارة" بالشكر والتقدير إلى أولياء أمورهم والمعلمين والموجهين لدورهم الفعال للحصول على هذه المراكز المشرفة لتعليم دمياط متمنيا دوام التقدم والتوفيق.