صيف 2021.. أسعار المانجو في مصر تشهد ارتفاع إلى ٣٠ جنيه

نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار المانجو فى مصر صيف ٢٠٢١، حيث يعد محصول المانجو من الفاكهة المحببة للمصريين، ويكون هناك إقبال عليها خلال فصل الصيف رغم ارتفاع اسعارها عن أنواع الفاكهة الأخرى، وهذا العام واجه المحصول ظروف جوية أدت إلى نقص المحصول عن العام الماضي من ٩٣٢ الف طن إلى ٣٠٠الف طن مما يتوقع ان يرتفع متوسط سعر المانجو من ١٥جنيه للكيلو إلى ٣٠ جنيه للكيلو.

أسباب ارتفاع أسعار المانجو فى مصر صيف 2021

قال الدكتور سيد جمعة رئيس قسم المانجو بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، ان محصول المانجو هذا العام سيواجة نقص بنسبة ٧٠٪ هذا العام عن العام الماضي حيث قاربت العام الماضي الانتاج ٩٣٢ الف طن وهذا العام لن يتعدى الانتاج ٣٠٠ الف ذ طن وهذا النقص في الانتاج سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار هذا العام، ويؤدي إلى نقص الأصناف وخاصة العويس وكل الأصناف المبكرة، وأيضا صنف الناعومي.

أسعار المانجو في صيف 2021

وقال جمعة في تصريحات للدستور انه قد حدث ارتفاع في درجات الحرارة أدى إلى عدم التزهير وتساقط الثمار الصغيرة ، مشيرا الى ان السعر سيرتفع هذا العام في بعض الانواع إلى ثلاث أضعاف السعر للعام الماضي في المتوسط من ١٥ جنيه للكيلو إلى ٣٠ جنيه للكيلو وتختلف الأصناف حسب الاصناف.

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وأضاف أن درجة الحرارة ارتفعت إلى ٥٠ درجة في شهري مارس وابريل بينما تأثر محصول المانجو في شهر أبريل، حيث تكون نسبة التزهير مرتفعة، وقد حدث ان ارتفعت الحرارة في شهر رمضان الماضي من ٤١ درجة إلى ٥١ درجة مما اثر على عملية العقد للتزهير حيث ان المانجو في بداية العقد لاتتحمل درجات الحرارة المرتفعة، حيث نزرع ٢٨٥ الف و٩٠٧ فدان وننتج ٩٣٢ الف طن، والكمية التي سيتم إنتاجها هذا العام لاتتعدى ٣٠٠ الف طن

تفاصيل أسعار المانجو فى مصر

وسجلت الاسعار حاليا للمانجو العويس ما بين 15 و30 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو الزبدية ما بين 10 و14 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت ما بين 8 و12 جنيها، والمانجو التومي بـ 9 و13 جنيها، ومانجو بيض العجل تسجل ما بين 7 و11 جنيها، والمانجو التيمور سجلت ما بين 10 و25 جنيهًا، والمانجو الفص ما بين 20 و40 جنيهًا، والمانجو الفونس سجلت ما بين 15و20 جنيهًا للكيلو، والمانجو الهندي ما بين 15 و20 جنيهًا، ومانجو فجر كلان تسجل ما بين 9 و15 جنيها، بينما سجلت مانجو دبشة ما بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، ومانجو صديقة سجلت ما بين 12 و18 جنيهًا للكيلو، والمانجو السكري سجلت ما بين 10و16 جنيهًا للكيلو، ومانجو جولك سجلت 8 إلى 14 جنيهًا، والمانجو السنارة ما بين 9 و13 جنيهًا.