الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شباب سوهاج يتفقدون عددا من مشروعات «حياة كريمة» بمركز المراغة

شباب سوهاج يتفقدون
شباب سوهاج يتفقدون عددا من مشروعات حياة كريمة

أعلنت محافظة سوهاج عن استئناف فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" والتي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، حيث نظمت المحافظة أولى الجولات الميدانية لمجموعة من شباب وفتيات المحافظة إلى مركز ومدينة المراغة، للتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة ".

 

وتضمنت الجولة تفقد أعمال إنشاء الوحدة الاجتماعية بجزيرة الشورانية، ومشروع الصرف الصحي لقرية بني هلال، ومجمع المدارس التجريبية بنجع الماسخ، وأشاد الشباب بما شاهدوه من مشروعات تعد نقلة نوعية كبيرة لخدمة أبناء مركز المراغة، والتي ستوفر لهم العديد من الخدمات والمرافق الأساسية من " الطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والتعليم، وغيرها من الخدمات " .

 

يذكر أن مبادرة " من حقك تعرف" تم اطلاقها برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات، وتنمية روح الانتماء لدى الشباب .

 

وفي السياق أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن انتهاء المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أخميم سوهاج، بطول 4 كيلومتر، وعرض 20 متر، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق لمحافظة سوهاج، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

 

ومن جانبه قال حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أن أعمال المرحلة الأولى من تطوير الطريق، والتي تبدأ من صينية أخميم وحتى مسجد الخلوة، شملت " أعمال الرصف، وتخطيط الطريق، وعمل الأرصفة على جانبي الطريق، وتركيب البردورات، وأعمدة الإنارة، وأحواض الزرع، وزراعة أشجار الزينة، وإنشاء جزيرة وسطى، بالإضافة إلى أعمال الدهانات للأعمدة والبردورات"، مشيرا إلى المرحلة الثانية من المشروع سيتم العمل بها قريبا وتشمل رفع كفاءة الطريق بداية من منطقة كازالوفي وحتى صينية أخميم  .

سوهاج مدارس خدمات الوطن صور تخطيط عمل عرف على اجتماع مسجد الرئيس طريق مستوى

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وائل لطفي

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