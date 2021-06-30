الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التأمينات»: الزيادة السنوية تراعي البعد الاجتماعي لأصحاب المعاشات

جمال عوض
جمال عوض

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه بداية من غد سيتم البدء في صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية المستحقة للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية تقدر بـ282 مليار جنيه عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٣ شاملة قيمة الزيادة بنسبة ١٣٪ البالغ تكلفتها السنوية ٣١ مليار جنيه.

وتابع رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية، أنه ولأول مرة يضع القانون نصًا لضمان زيادة سنوية عادلة لاصحاب المعاشات حيث تضمن ربط الزيادة السنوية بمعدلات نسب التضخم السنوي التي قاربت من الـ5% في هذا العام، لكن جاء قرار رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة الزياده 13% بزيادة قدرها 8% عن نسب التضخم وهذا يعطي مؤشر واضح علي مرعاة الدولة المصرية اجتماعيا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتعطي زيادة حقيقية بقيم الدخول لأصحاب المعاشات والمستحقين.

في ذات السياق، أشار عوض إلى أن الزيادات السنوية بحديها الأدني والبالغ 117 جنيهًا والأقصي البالغ 1053 جنيهًا تستحق لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش من الورثة قبل نهاية يوليو والبالغ عددهم ما يقارب من 10.5 مليون مواطن.

رئيس الجمهورية الزيادات السنوية الهيئة القومية للتامين الاجتماعي الهيئة القومية للتأمين المستحقين للمعاش صرف المعاشات

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