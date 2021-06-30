منسقو الزمالة بـ«صحة دمياط» يتفقدون مستشفيات الروضة والزرقا والسرو المركزي

قام الدكتور محمود البواب منسق الزمالة بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، برفقة الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والدكتور عمار حرات عضو المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة، بالمرور على مستشفيات الروضة والزرقا والسرو المركزى .

حيث قام "رشوان" بمتابعة أعمال الزمالة بكل مستشفى والتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة باعتماد الأقسام الطبية فى برنامج الزمالة بكل مستشفى.

وقال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن هناك إجراءات للتيسير على المواطنين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الفرق الطبية اليوم الثلاثاء، بتطعيم العاملين بالإدارة التعليمية بكفر سعد وميت ابو غالب بالجرعة الثانية من لقاح سينوفارم، تيسيرًا على المواطنين للحصول على اللقاح وحفاظًا عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمرضى والمواطنين بعد التطعيم.

وناشد الدكتور ايهاب محمود المشرف العام على مقرات توزيع اللقاح للمواطنين والفرق المتنقلة لتوزيع اللقاح بأهمية تلقي اللقاح والتسجيل على موقع الوزارة لتلقي ميعاد التطعيم ضد فيروس كورونا لضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

زمالة دمياط

زمالة دمياط

زمالة دمياط