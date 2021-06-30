ضبط محاولتي تهريب هواتف محمولة وسجائر إلكترونية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد عبد الفتاح طه مدير الجمرك من ضبط محاولتي تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة والسجائر الإلكترونية.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبي اشتبه أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وبالعرض على أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول قرر تكليف عماد سيد حسين وخالد الديب مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشها ذاتيا فتبين وجود ١٨ هاتف محمول ماركة iPhone أخفاها الراكب على جسمه أسفل ملابسه التي يرتديها وجزء آخر داخل حقائبه الشخصية .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي تم ضبط ١٨٠ سيجارة الكترونية مخبأة أسفل الملابس بحقيبة أحد الركاب بواسطة أحمد أبو بكر مدير الحركة وتامر محمد عبد الله ويوسف منشاوي وعماد حسين مأمورى الجمرك .

قرر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 69 و 71 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .