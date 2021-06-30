الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية المغرب يشيد بدور الدنمارك فى تعزيز علاقات بلاده بأوروبا

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، بالدور الذي تضطلع به الدنمارك في تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.


وأكد بوريطة، في تصريحات عقب مباحثات مع نظيره الدنماركي جيبي سيباستيان كوفود ، الأهمية التي توليها الدنمارك لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط.


وأكد بوريطة، أن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين المغرب والدنمارك تطورات إيجابية على كافة المستويات، مشيرا إلى أن البلدين اندمجا في حوار سياسي بناء خلال السنة الماضية بشأن قضايا ثنائية وإقليمية.

 

وقال: إن السنوات الأخيرة شهدت تطورا إيجابيا للاستثمارات الدنماركية بالمغرب، وللمبادلات التجارية بين البلدين، مؤكدا أن البلدين قررا العمل على تعزيز أكثر لهذه المجالات.


وأوضح بوريطة: أن زيارة المسئول الدنماركي تؤكد على الدعم المتبادل للبلدين في المحافل الدولية، خاصة على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث سيدعم المغرب ترشيح الدنمارك لتولي عضوية هذه الهيئة الأممية ،فيما ستدعم الدنمارك الترشيح المغربي.
 

وأكد بوريطة أنه تم التطرق لقضية الهجرة خلال المباحثات من خلال الرؤية المغربية إزاء هذه الظاهرة المعقدة التي يتعين أخذ كافة جوانبها بعين الاعتبار.

 

على صعيد آخر سبق وجدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، في تصريح صحفي بحسب صحيفة "هسبريس"، تأكيده على استعداده للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرة الحكم الذاتي لقضية الصحراء، داعيا إلى بذل الجهود لخلق دينامية بالمفاوضات بشأنها.

قال: "نكرر استعدادنا للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرة الحكم الذاتي، ونأمل أن تؤدي المشاورات الحالية في الملف إلى إعطاء زخم حقيقي والابتعاد عن الخطابات المتجاوزة والاجتماعات التي لا فائدة منها".


وأكد بوريطة: أن "القرار الذي اتخذه مجلس الأمن له أهمية خاصة، مشيرا إلى أنه "يحتوي على تطور نوعي وعناصر هيكلية للعملية السياسية ويحدد معالم الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي".    

ناصر بوريطة الاتحاد الأوروبي المغرب الدنمارك الخارجية المغربية

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