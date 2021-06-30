الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

«صحة المنوفية»: خطة تأمين طبي استعدادا لاحتفالات 30 يونيو

دكتور فيصل جودة
دكتور فيصل جودة

صرح اليوم  الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن مديرية الصحة بالمنوفية أنهت استعدادتها لاحتفالات 30 يونيو، بوضع خطة تأمين طبى شاملة وإلغاء كافة الأجازات والراحات للفريق الطبى على مستوى مديرية الصحة .

 

كما أكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، وكذلك توافر فصائل الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم، وأوضح سيادته أنه تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة فى حال الحاجة إليها، كما اطمأن على تأمين جميع المستشفيات بمصادر المياه ومولدات الكهرباء.

 

وأكد سيادته أن مديرية الصحة قامت بإعداد غرفة الأزمات بالمديرية برئاسة سيادته للإشراف على خطة التأمين وقت الاحتفالات، كما تم التنسيق مع هيئة إسعاف المنوفية لنشر سيارات الإسعاف بالأماكن العامة وأماكن التجمعات، وأكد سيادته على التنسيق مع المستشفيات الجامعية لسهولة إجراء الخدمات الطبية فترة الاحتفالات، كما هنأ سيادته جموع الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

 

وكان قد أعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، الإجراءات التي اتخذتها المديرية استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى وجود طبيب وممرضة في جميع اللجان الامتحانية، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتأمين عملية الامتحانات مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.


وأوضح أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المنوفية، أنه تم تركيب بوابات التعقيم وتوفير كافة وسائل الوقاية اللازمة باللجان والاستراحات الخاصة بالمراقبين المشاركين في انتظام سير العملية الامتحانية بالمنوفية، بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم.

 

جاء ذلك أثناء استقبال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية، حيث عقد الطرفان اجتماعًا تنسيقيًا لمراجعة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية بلجان سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بالمنوفية، ومشاركة القطاع الطبي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية في توفير الرعاية الصحية والإشراف الطبي داخل اللجان.

المنوفية مستشفيات وزارة الصحة 30 يونيو التعليم الفنى الشعب

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