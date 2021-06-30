«غسلت عاري».. اعترافات المتهم بقتل ابنة خاله بسبب علاقة عاطفية

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها حول اتهام عامل بخنق ابنة خاله وقتلها بسبب تغيبها عن المنزل ليومين.



وأدلى المتهم "ر.م" في العقد الثالث من العمر باعترافات تفصيلية حول اتهامه بقتل ابنة خاله خلال التحقيقات، مؤكدا أنه تجمعه صلة قرابة بالمجني عليها" م" التي تبلغ من العمر 20 عام، ليس هذا فقط بل هي خطيبة شقيقه، ووالد المجني عليها متوفي منذ سنوات وهي تقيم بصحبة والدتها بمنزلهم الذي يبعد عن منزل العائلة، كانت تعيش حياتها بشكل طبيعي حتى قبل الواقعة بعدة أيام، حيث أن والدتها طلبت منها شراء بعض مستلزمات المنزل فخرجت وظلت متغيبة لمدة يومين حتى تم العثور عليها بمنطقة قريبة من الأتوستراد.



وأضاف المتهم: "بمجرد أن عثرنا عليها بدأنا نستفسر منها عن سبب الاختفاء فأكدت أنه تم خطفها من قبل بعض الأشخاص "لا تعرفهم"، وتم التعدي عليها جنسيا واغتصابها، وفور أن علم أفراد أسرتها بذلك اصطحبوها للإقامة بمنزل عمها المتوفي ومكثت مع زوجة عمها وأبنائه حتى يوم الواقعة، فقد اصطحبت والدتي وذهبت للتحدث معها، وبمجرد وصول منزل عمي أخذتها لإحدى الغرف وأغلقت الباب وطلبت من المتواجدين عدم الدخول علينا، وحاولت أن استفسر منها عما حدث، وحكت معي باستفزاز وأكدت أنها على علاقة بشاب يدعى "ح.م" وأنها أقامت معه علاقة 5 مرات.



وأشار المتهم" إلى أنه شعر بالغضب كثيرا وأخذ سلك هاتف كان بحوزته ولفه حول رقبتها وحاول خنقها، ولكنها قاومت فما كان منه إلا أنه أطبق بيده حول رقبتها حتى تمكن من قتلها وتركها بالغرفة جثة هامدة، وخرج المتواجدين بالمنزل قائلا: "غسلت عاري "، ومكث لدقائق تناول خلالهم سيجارتين، وبعد ذلك قام بإبلاغ الشرطة وسلم نفسه وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليها قائلا: " لست نادم على قتلها" وقد صدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد له في الميعاد.



يذكر أن النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجنى عليها، كما طلبت التحريات حول الواقعة، والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة وإعداد تقرير حوله.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الصف من غرفة النجدة بوقوع جريمة قتل، على الفور انتقل لمكان الواقعة وتم العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر مصابة بطعنات نافذة، في مناطق متفرقة من الجسم.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمتها وراء ارتكاب الواقعة، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات عائلية بينهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.