شاهد الفيلم الوثائقى كاملا.. «قرار شعب» يحكي قصة ثورة المصريين في 30 يونيو (بث مباشر)

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، خرج الملايين من أبناء الشعب المصري في مختلف الشوارع ليعبروا عن رفضهم للواقع الذي كانت تريد أن تفرضه جماعة الإخوان الإرهابية، حينها عادت الروح للبلاد من جديد، بعد عام عانت فيها مصر من الاضطراب الأمني والفتنة الداخلية، الطائفية والسياسية، فضلا عن أنها كانت تقف على شفا الانهيار الاقتصادي، كما فقدت ريادتها العربية الأفريقية وعلاقاتها بدول العالم، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.

ويرصد الفيلم الوثائقى «قرار شعب»، الذي تذيعه قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقناة الأولى بالتلفزيون المصرى الآن، لقطات مصورة لقيادات جماعة الإخوان وهتافات عناصر الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية واستخدام الأسلحة وأهدافهم الخبيثة لتدمير مصر.

كما يرصد الفيلم الوثائقى كيف استهدفت جماعة الإخوان الإرهابية، المساجد والكنائس، وإبراز خطاب 3 يوليو. وواجهت مصر عقب 30 يونيو عددا من التحديات الخطيرة شملت أعمال عنف وإرهاب.

لكن ومنذ الثورة وعلى مدار 8 أعوام، نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كسر شوكة الإرهابيين، ودحر الجماعات التكفيرية والإرهابية عبر بناء استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب.