الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مبكرا.. جدول موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 بالزيادة الجديدة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 بالزيادة الجديدة.. يدور في أذهان كثير من المواطنين تساؤلات حول معرفة ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو استعدادا لتجهيزات عيد الأضحى والاحتفال مع الأهل والأحباب والأقارب لقضاء أجازة العيد.

وتستعرض "الدستور" في ذلك التقرير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 بالزيادة الجديدة.

ويبدأ صرف الزيادات الإضافية الجديدة بدءا من ١٢ يوليو ٢٠٢١ والحافز الاضافي بالاضافة إلى العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين لجميع العاملين في محافظات مصر، وبقدوم عيد الأضحى المبارك تم اتخاذ قرار صرف مرتبات الأشهر الثلاثة يوليو، أغسطس، وسبتمبر من العام المالي القادم.

وتجهز ماكينات الصرف الآلي بالمرتبات، ومنعا للتزاحم والتكدسات قامت وزارة المالية بتقسيم هيئات ووزارات الدولة إلى خمس أيام طبقا للمواعيد المبلغ بها.

يبدأ صرف المرتبات خلال شهر يوليو للمواظفين من يوم ١٢ يوليو.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 بالزيادة الجديدة

  1. ٣٣ وزارة وهيئة يوم ١٢ يوليو.
  2. صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ١٣ يوليو.
  3. صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ١٤ يوليو.
  4. جميع الوزارات والجهات الأخرى يومي ٢٦، ٢٧ يوليو ٢٠٢١

 

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 بالزيادة الجديدة:

  • صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم ١٧ أغسطس.
  • صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ١٨ أغسطس.
  • صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ١٩ أغسطس.
  • جميع الوزارات والجهات الأخرى يومى ٢٢ و٢٣ أغسطس.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 بالزيادة الجديدة

  • صرف مرتبات شهر سبتمبر ٢٠٢١ للعاملين فى ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢١ سبتمبر.
  • صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٢ سبتمبر.
  • صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ سبتمبر.
  • جميع الوزارات والجهات الأخرى يومى ٢٦، و٢٧ سبتمبر.

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يبدأ الموظفين الصرف من الماكينات الصراف الآلي وفقا لموعد الإعلان الصرف لكل هيئة ومؤسسة، منعا لانتشار الوباء وخفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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