الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عماد الدين حسين: وسائل الإعلام كان لها دور بارز فى ثورة 30 يونيو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن وسائل الإعلام كان لها دور بارز وقائد في اندلاع ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أن جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية توحدت لإنقاذ البلاد  بإستثناء وسائل الإعلام  التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية آنذاك.

أضاف عماد، خلال غرفة نقاشية عبر تطبيق « كلوب هاوس»  إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو ومناقشة إنجازات الدولة المصرية في 8 سنوات، أن هذا الدور التي قامت به وسائل الإعلام في ثورة 30 يونيو خرج عن طبيعته المهنية في نقل الأخبار والقصص الإخبارية، وذلك حدث بسبب الوضع الذي وصلت إليه البلاد تحت وطاة جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام دفعت الثمن كثيرًا نتيجة انحيازها إلي الشعب المصري في هذا التوقيت.

أوضح حسين خلال الغرفة النقاشية أن وسائل الإعلام راهنت علي انحياز الشعب إلي الدولة المدنية  لإنجاح هذا الثورة الشعبية العظيمة، وكان لها  الدور الرئيسي في هذه الثورة الشعبية الحقيقية. 

وتناقش الغرفة ذكريات قيام ثورة 30 يونيو وما تبعها من قرارات حافظت على هوية الدولة المصرية وقضت على العصر الظلامي لجماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى مناقشة ما تحقق من إنجازات على كافة المستويات سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

ويشارك في الغرفة النقاشية الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وعماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة الشروق ومحمد منصور، الباحث ببرنامج الأمن وقضايا الدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومحمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعلاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ويدير اللقاء النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير ثورة 30 يونيو وسائل الاعلام إنقاذ البلاد الإخوان الإرهابية

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