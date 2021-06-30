الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة أون تايم سبورت OnTime Sport 2021 لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport 2021 ننشره عبر هذا التقرير حيث يبحث عُشاق كرة القدم يوميا عن ترددات القنوات الرياضية، لمتابعة البطولات الدولية، خاصة بعد أن غيرت القناة التردد القديم لها، وتستعد القناة لبث المباريات الخاصة مثل مباراة الأهلي وبيراميدز.

وفي هذا السياق، تعمل القناة على مدار الـ 24 ساعة على بث المباريات الهامة، حيث تبث القناة عدد من البرامج الرياضية الهامة التي يهتم بها عشاق الرياضة مثل ( رياضة السباحة - ورياضة كرة القدم - ورياضة كرة اليد - ومسابقات ركوب الدرجات أيضا) بالإضافة إلى ذلك يقوم بتقديم البرابمج الرياضية باقة من أهم المذيعين والمحللين الرياضيين.

وتعرض "الدستور" لعشاق الرياضة الخطوات السهلة لضبط تردد قناة أون تايم سبورت on time sport على النايل سات الجديد 2021، في إطار تقديمه أفضل خدمة لكل متابعين الرياضة وخصوصًا كرة القدم.

تردد قناة أون تايم سبورت on time sport الناقلة العارضة مباراة الأهلي ضد بيراميدز 2021

  • تذاع الفضائية عبر القمر الصناعي: النايل سات.
  • تردد قناة أون تايم سبورت هو: 12303.
  • ويتوافق معدل الاستقطاب لفضائية أون تايم سبورت قناة on time sport: على أفقي.
  • أما بالنسبة لمعدل الترميز: 27500.

يهمك أيضًا.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز فى الدوري المصري

تناولنا فى هذا التقرير تردد قناة أون تايم سبورت حيث يستمر البحث عليها قبل مباراة الأهلي وبيراميدز المرتقبة غدًا الخميس فى الدوري المصري.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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