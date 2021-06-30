الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمي يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل

الكاظمي ورئيس المفوضية
الكاظمي ورئيس المفوضية الأوروبية

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، رئيس المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، في مقر المفوضية وذلك في إطار زيارته الرسمية الى بلجيكا.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال اللقاء تثمينه دور الاتحاد الأوروبي في الالتزام بوحدة العراق وسيادته على أراضيه، وكذلك التطلع إلى دعم الاتحاد في مجال إعمار المدن التي تحررت من داعش والإيفاء بتعهدات مؤتمر الكويت للمانحين عام 2018، في مجال احياء البنى التحتية وتوفير الخدمات بالمستوى الذي يليق بالمواطن العراقي.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة عازمة على إنجاح الإنتخابات المبكرّة التي ستجري في تشرين الأول القادم، وهي بذلك تتطلع الى دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الإنتخابات في مجال الدعم الفني لمفوضية الإنتخابات والمراقبة الإنتخابية والتنسيق مع بعثة اليونامي على طريق استكمال الجهود الدولية للدعم الانتخابي التي فوضها مجلس الأمن الدولي.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى الجهود المبذولة لرفع اسم العراق من لائحة المفوضية الأوربية للدول عالية الخطورة في غسيل الأموال، ودعوته الى تشكيل لجنة للتنسيق بين الطرفين بهذا الخصوص، تدعم جهود الحكومة في محاربة الفساد واستعادة الاموال المهربة وملاحقتها في الدول الاوربية.

وجدد الكاظمي ثقة الحكومة ببرنامجها الإصلاحي عبر الورقة البيضاء، كما أشار إلى ما بذلته في مجال جذب المستثمرين وتسهيل عملهم في العراق، داعيًا المفوضية الأوربية الى دعم هذه الخطوات وتأييد اتجاه العراق الى الإصلاح المالي والإقتصادي.

وأشادت فون ديرلاين بالإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي وعدّت الورقة البيضاء وآليات مكافحة الفساد خطوات نحو إصلاحات جريئة من المهم أن يمضي بها العراق، كما أعربت عن دعم المفوضية لها.

وبيّنت رئيسة المفوضية أن إقرار موعد الانتخابات العراقية المبكرة من قبل الحكومة جاء كخطوة مهمة جدًا، وأبدت كل الاستعداد للمساعدة وأن المفوضية اتخذت قراراً في هذا الجانب واصفة انتصار العراقيين على الإرهاب بأنه فعل كبير ومقدر من الجانب الأوروبي، وأن الاتحاد الأوربي سيستمر في تقديم الدعم للقوات المسلحة العراقية، مشيدة بالسياسة المتوازنة التي تتبعها حكومة الكاظمي خارجيًا والتي عززت من مكانة العراق الدولية ودعمت توثيق علاقاته الخارجية.

بروكسل العراق إضرابات بغداد العراقي مصطفى الكاظمي داعش المليشات

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