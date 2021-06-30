حسن شاكوش ووائل كفورى يتصدران قوائم الاستماع فى يونيو على أنغامى

نشرت منصة أنغامي، اليوم، عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر يونيو في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

وتصدرت أغنية حبيبتي لحسن شاكوش وياسمين رئيس الاستماعات في مصر، حيث احتلت المركز الأول واحتل عفروتو المرتبة الثانية بتراك مش بالحظوظ.

ومن الملاحظ مؤخرا أن أغاني المهرجانات والراب تتصدر التوب 5 بمصر.

أما بالسعودية فقد تصدرت أغنية براڤو عليك لبدر الشعيبي وعبد العزيز الويس وحنين الكندرى قائمة الاستماعات، وجاءت في المركز الثاني أغنية النفخة الكدابة لعلى كاكولى.

أما وائل كفوري فما زال متصدر قوائم الاستماع في لبنان وباقي قوائم الاستماع العربية بأغنيه "كلنا مننجر" من مسلسل "داون تاون".

وجاءت في المركز الثاني أغنية "ممكن" لسيف نبيل وبلقيس والملاحظ تصدرها أيضا معظم قوائم الاستماع العربية لهذا الشهر.



وفى العراق تصدرت كذلك أغنية براڤو عليك لبدر الشعيبي وعبد العزيز الويس وحنين الكندري، حيث احتلت المركز الأول وجاءت أغنية على جاسم "يرباى" المركز الثاني.

أما في المغرب فقد تصدر قوائم الاستماع أغنية Haram(pablo ll) إل غراندي طوطو، وفى تونس فقد احتلت أغنية الأيام لنوردو المركز الأول.



مصر :

1-حبيبتي (مع ياسمين رئيس)

حسن شاكوش

2-مش بالحظوظ

عفروتو

3-ممكن

سيف نبيل وبلقيس

4-حتة تانية

روبي

5-قلبي بلاستيك

روبي

لبنان :

1-كلنا مننجر (من مسلسل داون تاون)

وائل كفوري

2-ممكن

سيف نبيل وبلقيس

3-تي را را

Always April & Bashaar Al Jawad

4-أنا أو لا أحد

وديع الشيخ

5-أوقات (من مسلسل للموت)

ناصيف زيتون

السعودية:

1-براڤو عليك

بدر الشعيبي وعبدالعزيز الويس وحنين الكندري

2-النفخة الكدابة

علي كاكولي

3-Kiss Me More (feat. SZA)

Doja Cat

4-good 4 u

Olivia Rodrigo

5-كلنا مننجر (من مسلسل داون تاون)

وائل كفوري

المغرب:

1-Haram (Pablo II)

إل غراندي طوطو

2-خدم (مع ديدين كانون)

لبنج

3-Nadi Canadi

تانيي

4-قرطاس

Mocci

5-ممكن

سيف نبيل وبلقيس

العراق :

1-براڤو عليك

بدر الشعيبي وعبدالعزيز الويس وحنين الكندري

2-يرباي

علي جاسم

3-ممكن

سيف نبيل وبلقيس

4-اشمك

محمود التركي

5-مو اسف ولا ندمان

حسام الرسام

تونس:

1-الأيام

نوردو

2-إلفندو مع جن جون

مهدي مولهي

3-ممكن

سيف نبيل وبلقيس

4-كلنا مننجر (من مسلسل داون تاون)

وائل كفوري

5-Double Face

علاء

الجزائر :

1-Fada

Soolking

2-خدم (مع ديدين كانون)

لبنج

3-ممكن

سيف نبيل وبلقيس

4-ليام (شارة مسلسل ليام)

فلان

5-نتي دعوة الخير

فيصل الصغير

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