بعد قليل.. عرض «قرار شعب» فيلم وثائقى يرصد ملحمة 30 يونيو (فيديو)

يعرض، بعد قليل، الفيلم الوثائقى «قرار شعب»، والمقرر إذاعته على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والقناة الأولى للتليفزيون المصري، الذى يضم لقطات مصورة لقيادات جماعة الإخوان وهتافات عناصر الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية، واستخدام الأسلحة وأهدافهم الخبيثة لتدمير الدولة المصرية.

كما يرصد الفيلم الوثائقى، كيف استهدفت جماعة الإخوان الإرهابية، المساجد والكنائس، وإبراز خطاب 3 يوليو وقرارات الدعوة لإجراء اختبارات رئاسية مبكرة ونهاية حكم الإخوان.